Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin 'Poseidon'u' tanıttı | Dış Haberler

        Putin 'Poseidon'u' tanıttı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip "Poseidon" insansız denizaltı aracına dair bilgi verdi. Putin, aracın test edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin 'Poseidon'u' tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” insansız denizaltı aracını test ettiklerini belirterek, “Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil.” dedi.

        Putin, Moskova’da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya’nın yeni silahlarına ilişkin konuştu.

        Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

        REKLAM

        Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor.” ifadesini kullandı.

        Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.

        "Poseidon, gelişmiş kıtalararası füze Sarmat'tan daha üstün"

        Dün, “Poseidon” isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyuran Putin, “Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı.” diye konuştu.

        Putin, Poseidon’un gücünün Rusya’nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat’tan bile üstün olduğunu kaydetti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını belirten Putin, bu silahın Rusya’da da tam olarak göreve başlamadığını ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

        Putin, “Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat’ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü