Putin 'Poseidon'u' tanıttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” insansız denizaltı aracını test ettiklerini belirterek, “Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil.” dedi.

Putin, Moskova’da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya’nın yeni silahlarına ilişkin konuştu.

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor.” ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.