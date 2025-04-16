Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzay çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Birçok ülkenin uzay çalışmaları için Rusya ile iş birliği yapmak istediğini ifade eden Putin, Rusya'nın derin uzay araştırmaları için plana sahip olduğunu dile getirdi. Putin derin uzay konusunda, Ay ve Mars misyonlarını hatırlattı.

Putin ayrıca, Çin ve Rusya'nın uzay alanında ortak çalışma yapmak için planları olduğunu bildirdi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN RUSYA İDDİASI

Rutte, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın telekomünikasyon uydularının imha edilmesini mümkün kılan anti-uydu silahları geliştirmesinden endişe duyduğunu belirterek, bu gelişmenin Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve hem savunma hem de insanların günlük yaşamları için hayati önem taşıyan binlerce uyduyu tehdit edebileceğini bildirdi.

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Moskova'nın uyduları hedef almak amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirme planlarına ilişkin uyaran Rutte, bu tür eylemlerin "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin askerileştirilmesini ve yörüngeye nükleer silah yerleştirilmesini" yasaklayan ve Rusya'nın da taraf olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nı ihlal edebileceğini vurguladı.