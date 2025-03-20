Putin yasa dışı Ukraynalı göçmenlere süre tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da bulunan yasa dışı durumdaki Ukraynalı göçmenlerle ilgili yeni bir kararname imzaladı.

Ukraynalı yasa dışı göçmenlere sonbahara kadar süre tanıyan Vladimir Putin, göçmenlerden durumlarını yasal hâle getirmelerini ya da ülkeyi terk etmelerini bekliyor.

Durumlarını yasal hâle getirmeyen göçmenlerin 10 Eylül tarihinden sonra sınır dışı edileceği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığının ilgili süre içerisinde Ukraynalı göçmenleri sağlık kontrolünden geçirmesi öngörülüyor.

Putin diğer yandan, yayımlanan bir diğer kararname ile, Ukrayna'da ele geçirilen Donbas'ta yabancıların belli sağlık kontrollerinden geçirilmesini şart koştu.

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