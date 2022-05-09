Putin yeniden baba mı oluyor? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

69 yaşındaki Putin'in olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva'nın en az iki çocuğunun babası olduğu söyleniyor. Ancak medyanın iddiasına göre bu sayı artabilir.

Rus siyaset uzmanı Valery Soloviev'e göre, Putin'in son dönemdeki dikkati dağınık hallerinin nedenlerinden biri de 38 yaşındaki Kabaeva'nın hamile olduğunu öğrenmesi oldu.

Soloviev'in haberi popüler Rus haber kanalı GeneralSVR'de de paylaşıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Kabaeva'nın hamileliğinin savaş ve yaptırımlar gibi olağanüstü bir zamana denk gelmesi ve planlanan bir durum olmaması Putin'in hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

RESMİ OLARAK 2 KIZI VAR

İddialara göre Putin ve Kabayeva'nın ilk oğulları 2015'te İsviçre'de, ikinci oğullarıysa 2019'da Moskova'da dünyaya geldi ancak ilişki dedoğrum haberleri de hiçbir zaman doğrulanmadı.

Putin'in resmi olarak iki kızı bulunuyor. İlk eşi Lyudmila'dan olan çocuklarından Maria 37 yaşında iken Katerina ise 35 yaşında

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