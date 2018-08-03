Qingdao Hainiu - Nanchang Bayi maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Qingdao Hainiu ile Nanchang Bayi, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Qingdao Hainiu 26 puanla 3. sırada, Nanchang Bayi 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Qingdao Hainiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nanchang Bayi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nanchang Bayi galibiyet oranı 0.00.

Qingdao Hainiu önceki hafta Shaanxi Chanba mücadelesinde 5-0 yenildi.

Nanchang Bayi, Hunan Xiangtao karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Qingdao Hainiu, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Nanchang Bayi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nanchang Bayi, 8 gol atarken 11 gol yedi.

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