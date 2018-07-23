Dünyanın ilk entegre 5G NR mmWave ve 6 GHz altı RF modüllerini tanıttı. Qualcomm'un aralarında Apple ve Samsung'un da yer aldığı birçok üreticinin telefonunda yer alacak X50 modeminin destekleyeceği ürünler, kullanıldıkları akıllı telefonların saniyede 5 Gbit hıza erişmesini sağlayacak. Ancak bu hızı platformun teorik hızı olarak düşünmekte fayda var, yani ancak tepe hız olarak bu değere yaklaşabileceğiz. Şu anki 4G ve türevlerine göre hızımızın 10 kata kadar artmasını beklemek ise artık hayal değil.

Günümüzde 600 MHz - 5,8 GHz aralığındaki frekanslarda çalışan 4G'ye nazaran, QTM052 adlı modüller 24 GHz ve üzeri frekanslarda çalışmayı sağlayacak.

Milimetrik dalga antenlerinin özelliği, kablosuz sinyalleri yakın mesafelerde yoğun bir şekilde göndererek kapsamayı güçlendirmeleri. Akıllı algoritmalarla kullanılan sinyaller, "çekmeyen" noktaları da azaltacak. Telefonlarda kullanılacak çoklu mmWave anteni, telefonun elde tutuş ya da çevredeki nesneler sebebiyle çekmemesi gibi problemleri de önleyecek.

Şimdiden iç mekanlarda yüksek hızlı veri iletiminde kullanılan bu teknoloji, az sayıda cihazda kullanılabiliyordu. Ancak Qualcomm'un çalışması ile bu teknoloji 5G'ye entegre edilebilecek.

QTM052 modüllerinin ufak boyutları bir sistem çipine 16 adete kadar yerleştirilme imkânı veriyor. Modüllerin 2019 başında ticari olarak kullanıma hazır olması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ