Quick Sigorta iştiraki QPAY faaliyete geçti  

Merkez Bankası, QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin faaliyetine izin verdi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, QPAY faaliyete geçti. Quick Sigorta iştiraki olan ve Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kurulan QPAY; elektronik para ihracı hizmetini de sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Faaliyet izni kapsamında QPAY; ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin yanı sıra, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü ve para havalesi yapılmasını sağlayacak, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmet verecek.

REKLAM ELEKTRONİK PARA KURULUŞU NE YAPAR? Elektronik para kuruluşları, şirket nezdinde açılan ve alınan fon tutarı kadar ödeme işlemi yapılmasını sağlayan çevrim içi hesaplardır. Elektronik para hesabı ile mal veya hizmet alımının yanı sıra her türlü ödeme işlemleri de yapılabiliyor. QPAY de, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olarak faaliyet gösterecek. ULUÇEÇEN: ÖDEME PLATFORMU OLACAK Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, QPAY’in kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, QPAY’in, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olacağını söyledi. Yapay zekaya dayalı skorlama, dinamik kampanya yönetimi ve alternatif, kolaylaştırılmış ödeme yöntemleri üzerine teknoloji ve inovatif yaklaşımlar geliştireceklerini belirten Uluçeçen, “QPAY, kendi ödeme altyapıları ve ekosistemini oluşturarak, Maher Holding bünyesindeki tüm hizmetlerin ve doğrudan kazanımların müşterilere sunulacağı bir platforma evrilecek” dedi.