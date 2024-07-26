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        Haberler Ekonomi Sigorta Quick Sigorta iştiraki QPAY faaliyete geçti   - Sigorta Haberleri

        Quick Sigorta iştiraki QPAY faaliyete geçti  

        Quick Sigorta iştiraki olan QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, Merkez Bankası'ndan izin alarak faaliyete geçti. QPAY; elektronik para ihracı hizmetini de sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:04
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        Merkez Bankası, QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin faaliyetine izin verdi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, QPAY faaliyete geçti. Quick Sigorta iştiraki olan ve Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında kurulan QPAY; elektronik para ihracı hizmetini de sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

        Faaliyet izni kapsamında QPAY; ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemlerin yanı sıra, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü ve para havalesi yapılmasını sağlayacak, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmet verecek.

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        ELEKTRONİK PARA KURULUŞU NE YAPAR?

        Elektronik para kuruluşları, şirket nezdinde açılan ve alınan fon tutarı kadar ödeme işlemi yapılmasını sağlayan çevrim içi hesaplardır. Elektronik para hesabı ile mal veya hizmet alımının yanı sıra her türlü ödeme işlemleri de yapılabiliyor. QPAY de, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olarak faaliyet gösterecek.

        ULUÇEÇEN: ÖDEME PLATFORMU OLACAK

        Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, QPAY’in kuruluşu ile ilgili yaptığı açıklamada, QPAY’in, kullanıcısına maksimum fayda sağlamaya yönelik alt yapı ve hizmetleri, e-para ve diğer finans hizmetleri ile birleştiren bir elektronik cüzdan ve ödeme platformu olacağını söyledi. Yapay zekaya dayalı skorlama, dinamik kampanya yönetimi ve alternatif, kolaylaştırılmış ödeme yöntemleri üzerine teknoloji ve inovatif yaklaşımlar geliştireceklerini belirten Uluçeçen, “QPAY, kendi ödeme altyapıları ve ekosistemini oluşturarak, Maher Holding bünyesindeki tüm hizmetlerin ve doğrudan kazanımların müşterilere sunulacağı bir platforma evrilecek” dedi.

        FİNANSAL CÜZDAN OLARAK YOLA ÇIKTIK

        QPAY Genel Müdürü Dr. Onur Baran Çağlar, hayatın her alanına dokunacak ve işlemleri kolaylaştıracak finansal cüzdan olarak yola çıktıklarını belirterek “Avantajlı, Anında, Yanında” sloganı ile piyasaya yenilikçi, öncül ve sürdürülebilir iş modelleri sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uçtan uca dijital ve sıfır karbon ayak izli

        süreçleri ile içinde bulunduğumuz sigorta ekosisteminin ülke geneline yaygın paydaşları ile kamunun en büyük hedeflerinden biri olan finansal kapsayıcılığı sağlamayı önceleyen; teknolojiyi ve ekosistem kurmayı merkeze alan; bankacılık sistemi dışında kalan vatandaşların bugünkü gereksinimlerini, teknoloji gelişim ivmesi ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi Elektronik Para, Ödeme/Tahsilat, Transfer ve Finansal Teknoloji ürün ve servisleri sunacağız.”

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        #Quick sigorta
        #Qpay
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