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Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı

Pandemi nedeniyle bir süre önce kapatılan Rahmi M. Koç Müzesi'nin kapıları, ziyaretçilerine yeniden açıldı

Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı
Yeniden açıldı
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HABERTURK.COM

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden fiziki ortamda 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı.

Rahmi M. Koç Müzesi'nden yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor" denildi.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezilen müzede, çevrim içi eğitim çalışmaları da devam etti. Ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaşılan güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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