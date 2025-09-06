İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı, inananlar için oruçla geçirilen manevi bir yolculuğu ifade ediyor. 2026 yılında Ramazan’ın hangi tarihlerde başlayacağı ve bayramın ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...