İdrak edilen Ramazan Bayramı ile beraber bazı kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Bunlardan biri olan eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, 1 Nisan 2025 eczane mesai saatleri...