İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasındaydı. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA VAR MI MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklama geldi ve 27 Nisan Salı gününden, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma ilan edildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.