Ramazan ayını neredeyse yarıladık. Koronavirüs vaka sayısının düşüş eğilimi göstermesinin ardından Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı, Ramazan bayramında kaç gün tatil yapılacak merak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİLİ YAPACAĞIZ? 9 GÜN TATİL VAR MI?

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Ayrıca 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 9 günü tatil yapılacağı tahmine ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan kısmi kısıtlama uygulamalarının ardından yeni koronavirüs tebbirlerinin alınacağını açıkladı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.