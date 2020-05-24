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Razgatlıoğlu'na MotoGP'den teklif

Dünya Superbike'taki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun bir MotoGP takımından teklif aldığı ortaya çıktı. Teklifi eski dünya şampiyonu ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu açıkladı

Toprak Razgatlıoğlu

Motor sporlarındaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'den teklif aldığı ortaya çıktı. Superbike'ta yarışma hayatını sürdüren Razgatlıoğlu'nun bir MotorGP takımından teklif aldığını ise eski dünya şampiyonu Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu açıkladı.

Sofuoğlu, haberi "Planımız Toprak'ın tarihe geçmesi, Dünya Superbike'ın efsanelerinden bir tanesi olması ancak resmi bir MotoGP takımı teklif yapıyorsa, o zaman planı değiştireceğim ve Toprak'ın da hoşuna giderse onunla beraber MotoGP'ye geçeceğiz." ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Milli motosikletçinin gelişiminde önemli bir rolü olan Sofuoğlu, Toprak'ın Superbike'de şampiyon olacağına inandığını da söyledi.

Superbıke'ta yarışan Jonathan Rea'nin de milli motosikletçiye yardım ettiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Rea, Toprağı çok seviyor ve onun bir sonraki şampiyon Türk sporcu olacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

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