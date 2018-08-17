Reading - Bolton Wanderers rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Reading, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bolton Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Reading, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bolton Wanderers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reading kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Bolton Wanderers sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Reading önceki hafta Cardiff City mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bolton Wanderers ise Nottingham Forest karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Reading, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Bolton Wanderers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Bolton Wanderers, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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