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        Haberler Dünya İç yakan görüntüler: İsrail'in hastane saldırısında 20 saat öncesinde... - Son dakika haberler

        İsrail'in vurduğu hastanede saldırıdan 20 saat önce çekilen video paylaşıldı

        Sosyal medyada paylaşılan ve saldırıdan 20 saat önce çekildiği belirtilen görüntülerde, hastanenin parkında çok sayıda çocuğun bir arada oyun oynadığı görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:43
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        Hastane saldırısından 20 saat önce...
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        İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

        Saldırıda yaralananların tedavisi başka hastanede devam ederken, sosyal medyada da saldırıdan 20 saat önce çekildiği belirtilen bir görüntü paylaşıldı.

        Görüntüde hastanedeki çocukların psikolojisini düzeltmek için oyunlar oynandığı, dans edip şarkılar söylendiği ve yerden çöpleri toplayıp temizledikleri görülüyor.

        İSRAİL "BİZ YAPMADIK" DEDİ, HAMAS "SORUMLULUK DOĞRUDAN İSRAİL'İN"

        İsrailli yetkililer, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini inkar ederken olaydan İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

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        İslami Cihad, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İslami Cihad, hastaneyi hedef aldıkları yönündeki iddiaların "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

        Hamas'tan da El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

        İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" kaydedilen açıklamada, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, "hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu" vurgulandı.

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