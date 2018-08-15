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Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI YAYIN

Real Madrid - Atletico Madrid maçının canlı yayını HTSPOR.COM'da... UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Süper Kupası'nda Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampyionlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, Estonya'nın başkenti Tallinn'de karşı karşıya geliyor. Lilleküla Stadı'nda TSİ 22.00'de ilk düdüğü çalacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Bu maçla birlikte UEFA Süper Kupa tarihinde bir ilk yaşanıyor! Bu organizasyonda ilk defa aynı şehrin iki takımı birbirine rakip oluyor. Öte yandan kupadaki İspanyol damgası ise son yıllara damga vuruyor

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 21:03:50 | Güncelleme:

Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek, futbolseverler ekranlara kilitlenecek! Futbolda 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de oynanıyor. İspanya Milli Takımı'ndan olaylı şekilde 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala ayrılan ve Real Madrid'e imza atan Julen Lopetegui, yıllardır Atletico Madrid'i üst seviyelere taşıyan Diego Simeone karşısında ilk resmi maçında boy gösterecek. 

REAL MADRID - ATLETICO MADRID

SAAT: 22:00
STAT: A Le Coq (Lilleküla) Arena
HAKEM: Szymon Marciniak

REAL MADRID: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo Casemiro, Asensio, İsco
TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

ATLETICO MADRID: Jan Oblak, Juanfran, Stefan Savic, Diego Godin, Lucas Hernandez, Koke, Rodrigo, Saul Niguez, Thomas Lemar, Diego Costa, Antoine Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Pablo Simeone 

LOPETEGUI İLK RESMİ MAÇINDA

İspanya Futbol Federasyonu'na haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına sadece bir gün kala görevine son verilen Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı dünya devi, bu yaz döneminde en önemli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kaybetti. Portekizli yıldız, İtalya'nın yolunu tutarken Serie A devlerinden Juventus'a transfer oldu. Eflatun-beyazlılar bu transfer döneminde Lucas Torro, Omar Mascarell, Andriy Lunin, Alvaro Odriozola'nın dışında Chelsea'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'i transfer etti. Real Madrid ayrıca daha önce transfer ettiği Vinicius Junior'a da Brezilyalı futbolcunun 18. yaşına girmesi sayesinde kavuştu. Yaprak dökümünün olduğu Real Madrid'de Lopetegui, ilk resmi maçına Madrid derbisiyle çıkıyor!

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İlk defa 1972'de düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 7. kez de aynı ülkeden kulüpler karşı karşıya geliyor. Organizasyon tarihinde ilk kez aynı şehrin takımları karşı karşıya geliyor. Bu tarihi maçın Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.



ATLETICO BİRÇOK TAKVİYE YAPTI!

Aralık 2011'den bu yana Diego Simeone yönetiminde şampiyonluk, birçok final ve Avrupa kupası kazanan Atletico Madrid, transferde oldukça hareketli bir yaz dönemi geçirdi. 70 milyon Euro ödeyerek Monaco'nun Fransız yıldızı Thomas Lemar'ı kadrosuna katan Atletico, Rodri, Nikola Kalinic, Santiago Arias, Jonny Castro, Antonio Adan ve Gelson Martins'i transfer etti.

  • 13 MAÇIN 7'Sİ BERABERE İki takımın karşı karşıya geldiği son 13 maçın 7'si berabere bitti. İki takım da birbirine 3'er kez üstünlük sağlayabildi.

KUPAYA İSPANYOL DAMGASI!

İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Ülke Kupa Final
İspanya 14 25
İtalya 9 13
İngiltere 7 16
Belçika 3 3
Hollanda 2 5
Almanya 1 8
Portekiz 1 4
Ukrayna 1 2
İskoçya 1 1
Rusya 1 1
Romanya 1 1
Türkiye 1 1
Fransa 0 1
Yugoslavya 0 1

REAL REKOR PEŞİNDE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazanan tek kulüp Real Madrid, aynı başarıyı UEFA Süper Kupa'da da yakalamayı hedefliyor. Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid, bunu başarırsa 1989 ve 1990'da kupayı kaldıran Milan ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirecek.

Real Madrid ayrıca kupayı 5. defa müzesine götürerek Barcelona ve Milan'ın paylaştığı UEFA Süper Kupa'yı en fazla kazanan kulüp rekoruna da ortak olmak istiyor.

Çıktığı son 4 maçta da (2002, 2014, 2016, 2017) kupayı kaldıran Real Madrid, 1998 ve 2000'de ise kaybeden taraftı.

Atletico Madrid ise tarihindeki 2 Süper Kupa karşılamasından da (2010, 2012) galip ayrıldı.

10. RANDEVU

Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA organizasyonlarında daha önce 9 defa karşılaştı. Bu maçların 5'ini Real Madrid, 2'sini Atletico Madrid kazandı. 2 karşılaşma da berabere bitti. Real Madrid 14, Atletico Madrid ise 7 gol attı.

İki kulüp arasında 219 resmi maç oynandı. Madrid derbilerinin 109'unda Real, 55'inde Atletico sahadan galip ayrıldı. Taraflar 55 müsabakada yenişemedi. Real Madrid 365, Atletico Madrid ise 276 defa fileleri havalandırdı.

Real Madrid, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 22 karşılaşma oynadı.

Bunların 12'sini kazanan eflatun-beyazlılar, 6 kez berabere kaldı, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Real Madrid, bu maçlarda 45 gol atıp kalesinde 21 gol gördü.

İspanyol takımlarıyla 21 defa karşılaşan Atletico Madrid, bunların 9'unu kazandı. 7 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibinin, 5 maçı da berabere bitti.

Atletico Madrid, bu müsabakalarda 28 gol attı ve 24 gol yedi.

EN ÇOK KAZANANLAR MILAN VE BARCELONA

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY, TARİHE GEÇTİ

UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.

24 AYRI TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ KUPA RESMİYET KAZANMADI!

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

MALDINI VE DANI ALVES ZİRVEDE

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.

Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

1,7 MİLYAR EURO'LUK MAÇ

UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 784 milyon 300 bin Euro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 977 milyon 300 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Atletico Madrid'in ise 807 milyon Euro oldu.

Real Madrid'den Galli futbolcu Gareth Bale 90 milyon Euro ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann 120 milyon Euro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.

Real Madridli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro)
Gareth Bale 90 milyon
Toni Kroos 80 milyon
Raphael Varane 80 milyon
Isco 75 milyon
Marco Asensio 75 milyon
Thibaut Courtois 65 milyon
Casemiro 60 milyon
Marcelo 60 milyon
Daniel Carvajal 60 milyon
Sergio Ramos 45 milyon
Karim Benzema 40 milyon
Nacho Fernandez 35 milyon
Vinicius Junior 35 milyon
Alvaro Odriozola 30 milyon
Luka Modric 25 milyon
Lucas Vazquez 25 milyon
Keylor Navas 18 milyon
Jesus Vallejo 12 milyon
Marcos Llorente 12 milyon
Dani Ceballos 12 milyon
Andriy Lunin 8,5 milyon
Borja Mayoral 7,5 milyon
Kiko Casilla 6 milyon
Raul de Tomas 6 milyon
Federico Valverde 6 milyon
Fabio Coentrao 5 milyon
Martin Ödegaard 4 milyon
Luca Zidane 300 bin
TOPLAM 977 milyon 300 bin

Atletico Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Antoine Griezmann 120 milyon
Koke 70 milyon
Jan Oblak 70 milyon
Saul Niguez 70 milyon
Thomas Lemar 70 milyon
Diego Costa 60 milyon
Jose Gimenez 50 milyon
Stevan Savic 40 milyon
Lucas Hernandez 40 milyon
Diego Godin 35 milyon
Gelson Martins 35 milyon
Vitolo 25 milyon
Thomas 25 milyon
Rodri 25 milyon
Angel Correa 24 milyon
Santiago Arias 18 milyon
Nikola Kalinic 14 milyon
Filipe Luis 8 milyon
Juanfran 5 milyon
Antonio Adan 3 milyon
TOPLAM 807 milyon

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