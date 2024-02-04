Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid için maç kadrosu belli olurken gözler genç yıldızımız Arda Güler'e çevrildi. Atletico Madrid ise rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmaya çalışacak. Dev maçı tecrübeli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasına ilişkin detaylar…