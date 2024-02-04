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        Haberler Spor Futbol Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Real Madrid-Atletico Madrid maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik maç öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:02
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        La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid için maç kadrosu belli olurken gözler genç yıldızımız Arda Güler'e çevrildi. Atletico Madrid ise rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmaya çalışacak. Dev maçı tecrübeli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasına ilişkin detaylar…

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        Real Madrid bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanla liderliğini koruyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Atletico Madrid ise 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Simeone'nin ekibi geçtiğimiz günlerde İspanya kral kupası son 16 turunda Ancelotti'nin öğrencilerini uzatmalarda 4-2 mağlüp etmişti. Kral Kupası'nda çeyrek finalde de evinde oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yenerek yarı finalde yer aldı.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'in 20 kişilik maç kadrosu belli oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler maç kadrosunda yerini aldı.İtalyan teknik adam Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarı fırsat vermesi bekleniyor.

        Real Madrid'in maç kadrosu şu şekilde;

        Lunin, Kepa, Pınerio, Carvajal, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rüdiger, F. Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Vını Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim.

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        5 EKSİK OYUNCU !

        Dev karşılaşma öncesinde Atletico Madrid sakatlıkları bulunan Morata, Azpilicueta, Gimenez, Lemar ve Vitolo'dan faydalanamayacak.

        Muhtemel 11;

        Oblak, Savic, Witsel, Mandava, Molina, Llorente, Koke, De paul, Lino, Griezmann, M.Depay

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        REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        La Liga’da 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Atletico Madrid’i ağırlayacak. Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşması 4 Şubat Pazar günü saat 23:00’de başlayacak.

        Madrid derbisi, S Sports ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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