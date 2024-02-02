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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid deplasmanda kazandı: Arda Güler süre bulamadı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid deplasmanda kazandı: Arda Güler süre bulamadı!

        İspanya La Liga 20. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 01:21 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:21
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        Real Madrid deplasmanda kazandı!
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        İspanya La Liga 20. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı.

        Estadio Coliseum'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 14 ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.

        Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre alamadı.

        Bournemouth'a transfer gün içinde belli olan Enes Ünal da Getafe maçı kadrosunda yer almadı.

        Real ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Getafe ise son 5 maçta 3. kez yenildi.

        Bu sonuçla Ancelotti'nin öğrencileri puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Getafe ise 29 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Getafe ise Betis deplasmanına gidecek.

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