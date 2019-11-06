Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Paris Saint-Germain'e, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Real Madrid - Galatasaray maçı, Habertürk spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

REAL MADRİD - GALATASARAY

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEM: Felix Zwayer

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu. Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 6, 2019

A GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av. p 1. PSG 3 3 0 0 9 0 9 9 2. Real Madrid 3 1 1 1 3 5 -2 4 3. Club Brugge 3 0 2 1 2 7 -5 2 4. Galatasaray 3 0 1 2 0 2 -2 1

FALCAO VE ŞENER SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

DEVLER LİGİ'NDE GOLÜ YOK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

283. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 282 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

TERİM İLE 76. AVRUPA MAÇI

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanya temsilcileriyle oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 18 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 58 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 5'inde yenildi. Sarı-kırmızılıların 10 golüne, eflatun-beyazlı takım 22 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA YOK!

Sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada da gol atamadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti ise 15 maç oldu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 15 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 56 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 11'inde berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.