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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarihe geçti - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti tarihe geçti

        Real Madrid,UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek bu kupayı en çok kazanan takım oldu. Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti de bu zaferle birlikte adını tarihe yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:25
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        Ancelotti tarihe geçti!
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        2024 UEFA Süper Kupa finalinde son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, Polonya'daki Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta son Avrupa Ligi kazananı Atalanta'yı, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 5'er şampiyonluğu bulunan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını da ele geçirdi.

        Real Madrid, 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek kupayı kaldırmıştı. İspanyol ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı finalde kaybetmişti.

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        ANCELOTTI, GUARDIOLA'YI GEÇTİ!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5. Süper Kupa zaferine ulaşarak bir ilke daha imza attı. İtalyan çalıştırıcı, 4 şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola'yı geçerek Süper Kupa'yı en çok kazanan teknik direktör oldu.

        Tecrübeli teknik adam, 2003 ve 2007'de Milan ile, 2014 ve 2022'de ise Real Madrid ile Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

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