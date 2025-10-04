Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında Villarreal'i ağırlıyor. Santigo Bernabeu'da oynanacak dev mücadele öncesinde, Real Madrid- Villarreal karşılaşmasının saati ve müsabakanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Real Madrid ev sahibi avantajını kullanıp Villarreal karşında galip gelmek istiyor. Hatırlanacağı gibi eflatun-beyazlılar, ligde ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında 5-2'lik skorla almıştı. Peki, "Real Madrid- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid- Villarreal maçı muhtemel 11'leri...

        Giriş: 04.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:20
        1

        Real Madrid- Villarreal maçı için nefesler tutuldu. Lige iyi başlayan Villarreal, eflatun-beyazlılar karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kalırken, milli oyuncumuz Arda Güler'in Villarreal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        REAL MADRİD- VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid- Villarreal maçı 4 Ekim Cumartesi bugün 22.00'de oynanacak.

        3

        ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

        Xabi Alonso'nun milli oyuncu Arda Güler'e Villarreal karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

        4

        REAL MADRİD- VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santigo Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Militao, Huijsen, Fernandez, Carvajal, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Mbappe

        Villarreal: Junior, Marin, Veiga Mourino, Cardona Bermudez, Chakkour, Partey, Gueye, Solomon, Pepe, Mikautadze

