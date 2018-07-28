Real Potosi - Nacional Potosi maçı heyecanı

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Real Potosi ile Nacional Potosi, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 1 puanlı Real Potosi 10. sırada bulunuyor, Nacional Potosi 2 puana sahip ve 8. sırada. Real Potosi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nacional Potosi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 558 kodlu maçı oynayanlar; Real Potosi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nacional Potosi galibiyet oranı 0.00.

Real Potosi son hafta oynanan Guabira maçında 6-0 yenildi.

Nacional Potosi ise Sports Boys Warnes karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Real Potosi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Real Potosi, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Nacional Potosi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Nacional Potosi, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ