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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobilrealme hızlı şarj teknolojisinde 125W'ye hazırlanıyor
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realme, 4000mAh pili ilk 3 dakikada yüzde 33 şarj edecek

Türkiye pazarına bu yılın başında giren akıllı telefon markası realme, 125W UltraDART yenilikçi şarj teknolojisini hayata geçiriyor. 125W UltraDART Flaş Şarj çözümü ile 5G akıllı telefonlar sadece 3 dakikada yüzde 33, 13 dakikada ise yüzde 100 şarj seviyesine ulaşacak.

realme hızlı şarj
HABERTURK.COM

Akıllı telefon markaları arasında yeni rekabet alanı haline gelen hızlı şarj teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Kullanıcıların düşük pil sorununa çözüm bulmak için çalışan markaların şarj rekabetinin 5G ile birlikte daha da önem kazanması bekleniyor.

Bu alanda geçtiğimiz günlerde 20 dakikada tam şarja ulaşabilen Oppo’nun 125W hızlı şarj teknolojisinin tanıtılmasının ardından bir diğer akıllı telefon markası realme de 125W UltraDART Flaş Şarj çözümünü resmen duyurdu. Bu duyuru ile realme, dünyada 5G akıllı telefon pil ömrü için en iyi çözüm olan bu yeni teknolojiyi hayata geçiren ilk akıllı telefon markası oldu.

30W ile başlayıp 50W ve 65W şeklinde gelişimini sürdüren realme Dart Flaş Şarj Teknolojisi, bu duyuruyla birlikte 125W'a ulaşmış oldu. 125W UltraDART Flaş Şarj teknolojisinin yüksek kapasiteli pillerin şarj süresini önemli ölçüde kısaltarak, 5G akıllı telefonların pil ömrünü uzatması bekleniyor.

Diğer flash şarj çözümlerinden ayrılan çözüm ile realme, şarj işleminin toplam süresini sadece 1 veya 2 dakika kısaltmak yerine telefonu en kısa sürede yeniden çalışır ve aktif duruma getirmeye odaklanıyor. Verilen bilgiye göre 125W UltraDART teknolojisiyle 4000mAh pil ömrüne sahip bir 5G akıllı telefon, 3 dakikada yüzde 33 civarında şarj edilebiliyor.

Yüzde 33 şarj da, 5G akıllı telefonun gün içinde saatlerce pil endişesi duymadan kullanılabilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ticarileştirme ve güvenlik hususlarının sağlanması ile birlikte realme, telefonların 20 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlamaya odaklanıyor.

13 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ

Çok katmanlı korumalı olası şarj kazalarını önlemek için doğrudan şarjı benimseyen 125W UltraDART, telefonu yalnızca ekranı açıkken ve çalışır durumdayken şarj ediyor.

realme’den konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Akıllı telefon sıcaklığını özellikle 40°'nin altında kontrol eden realme, en hızlı şarjı sağlamak yerine şarj hızını akıllı ve güvenli bir şekilde kontrol etmek istiyor. Sıcaklık kontrolü ile önümüzdeki dönemde sadece 13 dakikada yüzde 100 şarj mümkün hale gelecek” denildi.

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