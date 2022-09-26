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Rebiülevvel ayı hakkında bilinmesi gerekenler...

11. günü Mevlid Kandili olarak idrak edilen Rebiülevvel ayı hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği ay olan bu mübarek zamanda yapılması gerekenleri sizler için derledik.

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur?
Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır?
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İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği ay olan Rebiülevvel ayının 11. günü Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir. Bu özel ay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.
Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"
Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur.

Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar. Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

- 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

- 70-700 "Estağfirullah"

- 100-1000 kelime-i Tevhid

- 100-1000 İhlas-ı Şerif

- 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

- 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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