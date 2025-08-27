Recep Uçar: Her iki takım içinde zor bir maç olacak

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye konuk olacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"HER İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK" Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Göztepe maçı zor bir deplasman ve zor atmosferde oynanacak. İç sahada ne kadar güçlü olduklarını son Fenerbahçe maçıyla gösterdiler. Geçen sezon iç sahada en çok puan toplayan üçüncü takım. Stoilov hocanın oyun şablonuna baktığımızda fizik gücü yüksek, güçlü bir oyuncu grubuyla iç ve dış sahada oynadıkları bir oyun var bu çok değişiklik göstermiyor. İç sahada seyirci desteğiyle daha baskılı, şiddetli oynadıklarını biliyoruz. Bu sene itibarıyla kadrolarında ciddi değişiklik oldu. Son Karagümrük maçında kadrolarında 5 yeni oyuncu yer aldı. Ligin ilk üç haftasında gol yemeyen takımlardan biri. Ama bizde sezon başını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligin ilk iki haftasında oynadığımız maçlarla sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Bizde İzmir'e ilk iki haftada aldığımız 2 galibiyetin moraliyle gidiyoruz. Biz de 2 haftada 7 gol attık ve 1 gol yedik. Göztepe deplasmanı zor bir deplasman dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla ayrılmanın yolu da şu ana kadar oynadığımız maçlarda gerek işin savunma yönüyle gerekse hücum yönüyle performansımızın üstüne çıkmamız gerekiyor. Her iki takım içinde zor bir maç olacak. Çalışkan ve özverili oyuncu grubumuzun bizi İzmir'e gelip gerek deplasmanda gerek evinde televizyondan destekleyecek taraftarımızı mutlu edebilecek bir sonuç alacaklarını düşünüyorum. Hepsine yürekten inanıyorum" diye konuştu.