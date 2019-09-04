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HaberlerDöviz

Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta yükseldi

AA

Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77'ye yükseldi

Reel efektif döviz kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,92 puan artarak 76,77'ye çıktı. Endeks, temmuz ayında 74,85 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,04 puan artarak 81,77'den 82,81'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,98 puan, Yİ-ÜFE bazında 12,06 puan arttı.

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