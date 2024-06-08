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        Haberler Dünya Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Hemas: Sokaklarda onlarca kişinin cansız bedeni var | Dış Haberler

        Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Hemas: Sokaklarda onlarca kişinin cansız bedeni var

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki Hastane Müdürü Suheyb el-Hemas, "Refah sokaklarında onlarca kişinin cansız bedeni ve sağlık ekiplerinin ulaşamadığı onlarca yaralı var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:33 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:33
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        "Refah sokakları cansız bedenlerle dolu"
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        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarının İsrail askerlerinin öldürdüğü onlarca kişinin cansız bedeniyle ve yardım bekleyen yaralılarla dolu olduğu bildirildi.

        Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Refah sokaklarında onlarca kişinin cansız bedeni ve sağlık ekiplerinin ulaşamadığı onlarca yaralı var." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in, Refah'ta daha önce boşaltılan Kuveyt Hastanesi'ni hedef alarak büyük bir bölümünde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade eden Hemas, devam eden askeri saldırılar nedeniyle Refah'taki tüm hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla sağlık durumunun "felaket" durumda olduğunu vurguladı.

        İsrail'in "hastaneleri doğrudan hedef aldığını ve hizmet dışı bıraktığını" belirten Hemas, uluslararası topluma İsrail'in Refah'ta işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeleri, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırım savaşını acilen durdurmaları ve hastanelere yakıt ve tıbbi yardım sağlamaları çağrısında bulundu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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