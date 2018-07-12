Reklamarkası 350. Programı ile Bloomberg HT’de

Reklam sektörünün 360 derece ele alındığı Reklamarkası; 350. programı ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Reklamarkası; sektörel derneklerden, sivil toplum kuruluşlarından, mesleki kurumlardan, üniversitelerden, yarışma ve festivallerden aldığı ödüller ile 350 program boyunca işini başarıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

350 program boyunca tam 250 markanın ve 1600 konuğun ağırlandığı, yaklaşık 14 bin dakikalık canlı yayın süresi boyunca 550 kampanyanın enine boyuna ele alındığı Reklamarkası, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor.

Sosyal medya iletişimini Digital Panzehir’in sağladığı Reklamarkası, 350 program boyunca özveri ile çalışan Bloomberg HT çalışanlarının eşsiz katkısı ve ev sahipliğiyle ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Sektöre daha geniş bir perspektiften bakan ve gündemi yakından takip eden Reklamarkası; 350. Programında RTÜK Üst Kurul Üyesi Taha Yücel’i konuk ediyor.

13 Temmuz 2018 Cuma günü 12:30’da Bloomberg HT’de izleyicileri ile buluşacak.