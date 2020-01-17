Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçtiğimiz yılın altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti. Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2019 yılında Türkiye’de yapılan konut satışlarının yüzde 31.16’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.
3 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR
TÜİK’in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistikleri 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Buna göre kadınların Türkiye’deki konut satışındaki payı 2019 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz” dedi.
İLK KEZ BİR İL YÜZDE 40 BARAJINI AŞTI
2019 istatistiklerine göre, oran olarak kadınların Türkiye’de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu dile getiren Gökhan Taş, “Balıkesir’de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725’i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40.34 oldu. Böylece Türkiye’de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40’ı geride bıraktı. Balıkesir’in ardından Türkiye’de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10’da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli.”
DOĞU İLLERİ LİSTENİN SON SIRALARINDA
İlk 10’a Doğu ve Güneydoğu’dan giren tek ilin Tunceli olduğunu; Karadeniz Bölgesi’ni de tek başına Giresun’un temsil ettiğini sözlerine ekleyen Gökhan Taş şöyle devam etti: “Listenin son sıralarına baktığımızda ise Doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17.35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18.34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.”
5 YILDA YÜZDE22.5 ARTTI
Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:
- TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer veriyor. 2014 yılında yüzde 29.5 olan kadınlara konut satış oranı, 2015 yılında yüzde 29.6’ya çıktıktan sonra 2016 yılında yüzde 29,2’ye; 2017 yılında ise yüzde 29.1’e gerilemişti. Söz konusu oran 2018 yılında yüzde 30.6’ya ulaşırken, 2019 yılında yakalanan yüzde 31.16’lık oran ile söz konusu verilerin yayımlandığı dönemde en yüksek seviyeye ulaşıldı.
- 2014 yılında Türkiye genelinde kadınlara konut satışı 343 bin 209 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam 2019 yılında 420 bin 276’ya ulaştı. Yani aradan geçen beş yılda kadınların konut alımı yüzde 22.5 arttı.
- Kadınlara konut satışında 2019 yılının şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana altı yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir’de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38.7; 2015 yılında yüzde 39; 2016 yılında yüzde 38,.7; 2017 yılında yüzde 37.5, 2018’de ise yüzde 39.7’ye ulaştı. Bu oran 2019 yılında ise yüzde 40’ı aşarak yeni bir rekora işaret etti.
Kadınlara Konut Satışı
Erkeklere Konut Satışı
Ortak
Diğer
Toplam
Kadınlara Konut
Türkiye
420 276
775 653
24 141
128 659
1 348 729
31,16%
Balıkesir
11 725
15 188
705
1 451
29 069
40,34%
Çanakkale
4 625
6 349
209
822
12 005
38,53%
Burdur
1 277
1 864
62
197
3 400
37,56%
Edirne
2 470
3 801
112
247
6 630
37,25%
Muğla
6 767
9 277
424
2 016
18 484
36,61%
Tunceli
336
564
6
13
919
36,56%
Giresun
2 456
3 951
105
236
6 748
36,40%
Kilis
969
1 645
18
41
2 673
36,25%
Niğde
2 434
3 970
232
104
6 740
36,11%
Denizli
5 602
8 734
337
890
15 563
36,00%
Karaman
1 063
1 760
83
71
2 977
35,71%
Kırklareli
2 518
4 122
130
283
7 053
35,70%
Aydın
10 672
16 166
723
2 492
30 053
35,51%
İzmir
27 864
42 863
1 866
6 628
79 221
35,17%
Uşak
2 078
3 286
130
431
5 925
35,07%
Düzce
2 518
4 162
88
450
7 218
34,89%
Sinop
1 254
2 217
55
76
3 602
34,81%
Diyarbakır
6 589
11 929
91
411
19 020
34,64%
Nevşehir
1 166
2 074
90
73
3 403
34,26%
Bolu
2 790
4 747
150
473
8 160
34,19%
Konya
11 756
20 384
758
1 716
34 614
33,96%
Eskişehir
6 894
11 522
470
1 540
20 426
33,75%
Mersin
11 939
19 715
380
3 390
35 424
33,70%
Adana
9 964
17 418
268
1 924
29 574
33,69%
Bilecik
1 141
2 102
35
111
3 389
33,67%
Sakarya
6 257
10 492
246
1 990
18 985
32,96%
Rize
1 195
2 350
54
95
3 694
32,35%
Isparta
1 959
3 363
151
600
6 073
32,26%
Bursa
16 058
27 504
807
5 567
49 936
32,16%
Samsun
7 888
14 043
388
2 243
24 562
32,11%
Afyonkarahisar
3 019
5 404
381
638
9 442
31,97%
Manisa
8 230
16 264
438
835
25 767
31,94%
Ankara
42 218
75 722
2 800
11 746
132 486
31,87%
Ordu
3 368
6 507
144
572
10 591
31,80%
Aksaray
2 067
4 207
156
96
6 526
31,67%
Kütahya
2 605
4 787
204
637
8 233
31,64%
Osmaniye
2 180
4 507
38
184
6 909
31,55%
Zonguldak
2 207
4 379
172
237
6 995
31,55%
Hatay
7 092
14 031
257
1 301
22 681
31,27%
Kırşehir
1 306
2 547
148
194
4 195
31,13%
Bartın
911
1 755
102
168
2 936
31,03%
Hakkari
58
125
-
5
188
30,85%
Amasya
1 611
3 312
64
250
5 237
30,76%
Karabük
1 261
2 452
82
310
4 105
30,72%
Tekirdağ
8 400
17 189
435
1 497
27 521
30,52%
Trabzon
3 478
6 266
175
1 479
11 398
30,51%
Kahramanmaraş
4 948
10 963
144
279
16 334
30,29%
Çorum
2 414
5 218
130
284
8 046
30,00%
Erzincan
813
1 831
33
33
2 710
30,00%
Iğdır
482
1 074
13
41
1 610
29,94%
Yalova
3 230
4 668
414
2 479
10 791
29,93%
Kayseri
7 961
15 986
455
2 212
26 614
29,91%
Gümüşhane
354
794
10
33
1 191
29,72%
Kastamonu
1 934
4 281
143
155
6 513
29,69%
Elazığ
2 901
6 564
103
373
9 941
29,18%
Kocaeli
9 071
19 200
444
2 492
31 207
29,07%
Malatya
3 388
7 064
138
1 147
11 737
28,87%
Artvin
587
1 347
16
94
2 044
28,72%
Antalya
18 569
30 676
899
15 114
65 258
28,45%
Çankırı
810
1 878
41
124
2 853
28,39%
Gaziantep
9 153
20 536
239
2 328
32 256
28,38%
İstanbul
66 414
126 170
5 337
39 754
237 675
27,94%
Tokat
1 803
4 174
120
377
6 474
27,85%
Sivas
2 508
6 117
174
493
9 292
26,99%
Yozgat
1 256
3 074
94
258
4 682
26,83%
Mardin
2 327
5 940
47
420
8 734
26,64%
Kırıkkale
1 558
3 898
42
478
5 976
26,07%
Şanlıurfa
5 691
16 091
109
809
22 700
25,07%
Ardahan
46
132
-
7
185
24,86%
Adıyaman
1 762
5 077
34
243
7 116
24,76%
Batman
1 159
3 401
23
172
4 755
24,37%
Erzurum
2 112
5 729
65
885
8 791
24,02%
Van
1 586
4 972
19
285
6 862
23,11%
Bayburt
159
518
10
2
689
23,08%
Bingöl
560
1 768
23
141
2 492
22,47%
Kars
597
1 959
17
111
2 684
22,24%
Şırnak
209
731
2
26
968
21,59%
Siirt
531
2 007
12
60
2 610
20,34%
Muş
432
1 672
8
58
2 170
19,91%
Bitlis
346
1 427
4
110
1 887
18,34%
Ağrı
370
1 700
10
52
2 132
17,35%
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