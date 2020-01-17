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HaberlerEmlak

Rekor oranda kadın 2019'da konut aldı

2019 yılında Türkiye’de yapılan konut satışlarının yüzde 31.16’sı yani 420 bini kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Kadınların konut alımındaki payı yüzde 31'i aşarak rekor kırdı

konut satışı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçtiğimiz yılın altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti. Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2019 yılında Türkiye’de yapılan konut satışlarının yüzde 31.16’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

3 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR

TÜİK’in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistikleri 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Buna göre kadınların Türkiye’deki konut satışındaki payı 2019 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

İLK KEZ BİR İL YÜZDE 40 BARAJINI AŞTI

2019 istatistiklerine göre, oran olarak kadınların Türkiye’de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu dile getiren Gökhan Taş, “Balıkesir’de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725’i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40.34 oldu. Böylece Türkiye’de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40’ı geride bıraktı. Balıkesir’in ardından Türkiye’de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10’da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli.”

DOĞU İLLERİ LİSTENİN SON SIRALARINDA

İlk 10’a Doğu ve Güneydoğu’dan giren tek ilin Tunceli olduğunu; Karadeniz Bölgesi’ni de tek başına Giresun’un temsil ettiğini sözlerine ekleyen Gökhan Taş şöyle devam etti: “Listenin son sıralarına baktığımızda ise Doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17.35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18.34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.”

5 YILDA YÜZDE22.5 ARTTI

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:

- TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer veriyor. 2014 yılında yüzde 29.5 olan kadınlara konut satış oranı, 2015 yılında yüzde 29.6’ya çıktıktan sonra 2016 yılında yüzde 29,2’ye; 2017 yılında ise yüzde 29.1’e gerilemişti. Söz konusu oran 2018 yılında yüzde 30.6’ya ulaşırken, 2019 yılında yakalanan yüzde 31.16’lık oran ile söz konusu verilerin yayımlandığı dönemde en yüksek seviyeye ulaşıldı. 

- 2014 yılında Türkiye genelinde kadınlara konut satışı 343 bin 209 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam 2019 yılında 420 bin 276’ya ulaştı. Yani aradan geçen beş yılda kadınların konut alımı yüzde 22.5 arttı.

- Kadınlara konut satışında 2019 yılının şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana altı yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir’de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38.7; 2015 yılında yüzde 39; 2016 yılında yüzde 38,.7; 2017 yılında yüzde 37.5, 2018’de ise yüzde 39.7’ye ulaştı. Bu oran 2019 yılında ise yüzde 40’ı aşarak yeni bir rekora işaret etti.

 

Kadınlara Konut Satışı

Erkeklere Konut Satışı                   

Ortak
Satın Alma

Diğer

Toplam
Konut Satışı

Kadınlara Konut
Satış Oranı

Türkiye

420 276

775 653

24 141

128 659

1 348 729

31,16%

Balıkesir

11 725

15 188

  705

1 451

29 069

40,34%

Çanakkale

4 625

6 349

  209

  822

12 005

38,53%

Burdur

1 277

1 864

  62

  197

3 400

37,56%

Edirne

2 470

3 801

  112

  247

6 630

37,25%

Muğla

6 767

9 277

  424

2 016

18 484

36,61%

Tunceli

  336

  564

  6

  13

  919

36,56%

Giresun

2 456

3 951

  105

  236

6 748

36,40%

Kilis

  969

1 645

  18

  41

2 673

36,25%

Niğde

2 434

3 970

  232

  104

6 740

36,11%

Denizli

5 602

8 734

  337

  890

15 563

36,00%

Karaman

1 063

1 760

  83

  71

2 977

35,71%

Kırklareli

2 518

4 122

  130

  283

7 053

35,70%

Aydın

10 672

16 166

  723

2 492

30 053

35,51%

İzmir

27 864

42 863

1 866

6 628

79 221

35,17%

Uşak

2 078

3 286

  130

  431

5 925

35,07%

Düzce

2 518

4 162

  88

  450

7 218

34,89%

Sinop

1 254

2 217

  55

  76

3 602

34,81%

Diyarbakır

6 589

11 929

  91

  411

19 020

34,64%

Nevşehir

1 166

2 074

  90

  73

3 403

34,26%

Bolu

2 790

4 747

  150

  473

8 160

34,19%

Konya

11 756

20 384

  758

1 716

34 614

33,96%

Eskişehir

6 894

11 522

  470

1 540

20 426

33,75%

Mersin

11 939

19 715

  380

3 390

35 424

33,70%

Adana

9 964

17 418

  268

1 924

29 574

33,69%

Bilecik

1 141

2 102

  35

  111

3 389

33,67%

Sakarya

6 257

10 492

  246

1 990

18 985

32,96%

Rize

1 195

2 350

  54

  95

3 694

32,35%

Isparta

1 959

3 363

  151

  600

6 073

32,26%

Bursa

16 058

27 504

  807

5 567

49 936

32,16%

Samsun

7 888

14 043

  388

2 243

24 562

32,11%

Afyonkarahisar

3 019

5 404

  381

  638

9 442

31,97%

Manisa

8 230

16 264

  438

  835

25 767

31,94%

Ankara

42 218

75 722

2 800

11 746

132 486

31,87%

Ordu

3 368

6 507

  144

  572

10 591

31,80%

Aksaray

2 067

4 207

  156

  96

6 526

31,67%

Kütahya

2 605

4 787

  204

  637

8 233

31,64%

Osmaniye

2 180

4 507

  38

  184

6 909

31,55%

Zonguldak

2 207

4 379

  172

  237

6 995

31,55%

Hatay

7 092

14 031

  257

1 301

22 681

31,27%

Kırşehir

1 306

2 547

  148

  194

4 195

31,13%

Bartın

  911

1 755

  102

  168

2 936

31,03%

Hakkari

  58

  125

-

  5

  188

30,85%

Amasya

1 611

3 312

  64

  250

5 237

30,76%

Karabük

1 261

2 452

  82

  310

4 105

30,72%

Tekirdağ

8 400

17 189

  435

1 497

27 521

30,52%

Trabzon

3 478

6 266

  175

1 479

11 398

30,51%

Kahramanmaraş

4 948

10 963

  144

  279

16 334

30,29%

Çorum

2 414

5 218

  130

  284

8 046

30,00%

Erzincan

  813

1 831

  33

  33

2 710

30,00%

Iğdır

  482

1 074

  13

  41

1 610

29,94%

Yalova

3 230

4 668

  414

2 479

10 791

29,93%

Kayseri

7 961

15 986

  455

2 212

26 614

29,91%

Gümüşhane

  354

  794

  10

  33

1 191

29,72%

Kastamonu

1 934

4 281

  143

  155

6 513

29,69%

Elazığ

2 901

6 564

  103

  373

9 941

29,18%

Kocaeli

9 071

19 200

  444

2 492

31 207

29,07%

Malatya

3 388

7 064

  138

1 147

11 737

28,87%

Artvin

  587

1 347

  16

  94

2 044

28,72%

Antalya

18 569

30 676

  899

15 114

65 258

28,45%

Çankırı

  810

1 878

  41

  124

2 853

28,39%

Gaziantep

9 153

20 536

  239

2 328

32 256

28,38%

İstanbul

66 414

126 170

5 337

39 754

237 675

27,94%

Tokat

1 803

4 174

  120

  377

6 474

27,85%

Sivas

2 508

6 117

  174

  493

9 292

26,99%

Yozgat

1 256

3 074

  94

  258

4 682

26,83%

Mardin

2 327

5 940

  47

  420

8 734

26,64%

Kırıkkale

1 558

3 898

  42

  478

5 976

26,07%

Şanlıurfa

5 691

16 091

  109

  809

22 700

25,07%

Ardahan

  46

  132

-

  7

  185

24,86%

Adıyaman

1 762

5 077

  34

  243

7 116

24,76%

Batman

1 159

3 401

  23

  172

4 755

24,37%

Erzurum

2 112

5 729

  65

  885

8 791

24,02%

Van

1 586

4 972

  19

  285

6 862

23,11%

Bayburt

  159

  518

  10

  2

  689

23,08%

Bingöl

  560

1 768

  23

  141

2 492

22,47%

Kars

  597

1 959

  17

  111

2 684

22,24%

Şırnak

  209

  731

  2

  26

  968

21,59%

Siirt

  531

2 007

  12

  60

2 610

20,34%

Muş

  432

1 672

  8

  58

2 170

19,91%

Bitlis

  346

1 427

  4

  110

1 887

18,34%

Ağrı

  370

1 700

  10

  52

2 132

17,35%

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