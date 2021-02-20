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Fransız üretici Renault, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Groupe Renault'tan yapılan açıklamada, Covid-19'un ağır etkilerine rağmen alınan önlemlerin olumlu sonucu olarak geçtiğimiz yılın ikinci yarısında faaliyet kârlılığı artışı yaşandığı kaydedildi.

2020'nin ikinci yarısında elde edilen sonuçların, (grup faaliyet kârının yüzde 3.5 olması ve pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı),grubun toparlanmasının ilk adımını oluşturduğu kaydedildi.

2 milyar euroluk tasarruf planı hedeflerinin ilk yıldan itibaren (duyurulan yüzde 30'a kıyasla) yüzde 60'ının gerçekleştirilmesi ve "Renaulution" stratejik planın yeni ticari politikasının uygulanmaya başlanmasının bu tablonun elde edilmesinde önemli katkı sağladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2020 Mali Yılı'nın büyük ölçüde Covid-19'un etkisi altında kaldığı vurgulandı. Geçtiğimiz yıl 2.95 milyon adet olarak gerçekleşen satışların yüzde 21.3 oranında düştüğü belirtilirken, bu oranın yılın ikinci yarısında yüzde 6.8 oranında düşüş olarak ölçüldüğü açıklandı.

Grup cirosunun ise yüzde 21.7 oranında gerileyerek 43.5 milyar euro seviyesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Cirodaki düşüş oranı yılın ikinci yarısında yüzde 8.9 olarak açıklandı.

Grubun faaliyet kârı da geçen yıl -337 milyon euro (ciro içerisindeki payı yüzde -0.8) olarak paylaşıldı. Yılın ikinci yarısında 866 milyon euro (ciro içerisindeki payı yüzde 3.5) faaliyet kârı elde edildiği kaydedildi.

Fransız üreticiden yapılan açıklamada, 2019'daki 19 milyar euroya kıyasla -8,046 milyar euro net gelir (yılın ikinci yarısında -660 milyon euro) elde edildiği belirtildi.

GROUPE RENAULT KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon euro 2020 2019 Değişim Grup cirosu 43.474 55.537 -12.063 Faaliyet kârı Ciro içerisindeki % -337 -%0,8 2.662 %4,8 -2.999 -5,6 puan Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri -1.662 -557 -1.105 Faaliyet geliri -1.999 2.105 -4.104 Finansal gelir -482 -442 -40 İştirak şirketlerinin katkısı -5.145 -190 -4.955 Şirket: NISSAN -4.970 242 -5.212 Güncel ve ertelenmiş vergiler -420 -1.454 1.034 Net gelir -8.046 19 -8.065 Net gelir, Grubun payı -8.008 -141 -7.867 Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -4.551 153 -4.704

ÇİP SORUNU 100 BİN ARACI TEHDİT EDİYOR

Öte yandan, otomotiv sektörünün tamamını etkileyen elektronik çip arzındaki düşüşten Renault'un da etkilendiği belirtilirken, grubun bu durumun üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiği vurgulandı.

Bu kapsamda arz kesintisinin yılın ikinci çeyreğinde zirve noktasına geleceği belirtildi. Yılın ikinci yarısında üretim kaybının telafi edileceğinin varsayıldığı son tahminlere göre, yıl boyunca 100 bin araçlık net risk oluştuğu öngörüsü de paylaşıldı.

'2021 ZORLU BİR YIL OLACAK'

Groupe Renault CEO'su Luca de Meo, konuyla ilgili olarak, "Covid-19 etkisinde geçen ilk yarının ardından grup, yılın ikinci yarısında performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bunda en önemli etken, tüm çalışanların yoğun çabası, sabit giderleri azaltma planımızı başarıyla hızlandırmamız ve fiyatlandırma politikasının iyileştirilmesi oldu. 'Renaulution' adlı stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz kârlılık ve nakit yaratmak. Sağlık krizi ve elektronik parça arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 zorlu bir yıl olacak. Bu zorluklarla hep birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini korumaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

TL'DE KAYNAKLI NEGATİF DÖVİZ KURU ETKİSİ

Grubun 2020 finansal sonuçlarında Arjantin Peso'su, Brezilya Real'i ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının yanı sıra belirli ölçüde Rus Ruble'si'nin -2.8 puanlık negatif döviz kuru etkisine yol açtığı da bildirildi.

Daha kararlı bir fiyat politikası ve devalüasyonları azaltmaya yönelik önlemlerin, 3.9 puan artış gösteren fiyat etkisi sağladığı açıklandı.

Açıklamada, "Türk Lirası'nın üretim giderleri üzerindeki olumlu etkisine karşın para birimleri, ana para birimlerimizdeki değer kaybı sonucu -428 milyon euro negatif etkiye maruz kaldı" denildi.