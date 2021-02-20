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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Renault 2020 yılı sonuçlarını açıkladı

Fransız otomotiv üreticisi 2020 yılına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, grubun pandemi kaynaklı kayıplar yaşadığı fakat yılın ikinci yarısında toparlanma sinyallerinin görüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl satışların yüzde 21.3 oranında azalarak 2.95 milyon adede gerilediği, yılın ikinci yarısında ise satışların yüzde 6.8 oranında düştüğü kaydedildi. 2020'de grup cirosunun ise yüzde 21.7 oranında gerileyerek 43.5 milyar euro seviyesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Cirodaki düşüş oranı yılın ikinci yarısı için yüzde 8.9 olarak açıklandı

Renault 2020 yılı sonuçlarını açıkladı
HABERTURK.COM

Fransız üretici Renault, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Groupe Renault'tan yapılan açıklamada, Covid-19'un ağır etkilerine rağmen alınan önlemlerin olumlu sonucu olarak geçtiğimiz yılın ikinci yarısında faaliyet kârlılığı artışı yaşandığı kaydedildi.

2020'nin ikinci yarısında elde edilen sonuçların, (grup faaliyet kârının yüzde 3.5 olması ve pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı),grubun toparlanmasının ilk adımını oluşturduğu kaydedildi.

2 milyar euroluk tasarruf planı hedeflerinin ilk yıldan itibaren (duyurulan yüzde 30'a kıyasla) yüzde 60'ının gerçekleştirilmesi ve "Renaulution" stratejik planın yeni ticari politikasının uygulanmaya başlanmasının bu tablonun elde edilmesinde önemli katkı sağladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2020 Mali Yılı'nın büyük ölçüde Covid-19'un etkisi altında kaldığı vurgulandı. Geçtiğimiz yıl 2.95 milyon adet olarak gerçekleşen satışların yüzde 21.3 oranında düştüğü belirtilirken, bu oranın yılın ikinci yarısında yüzde 6.8 oranında düşüş olarak ölçüldüğü açıklandı.

Grup cirosunun ise yüzde 21.7 oranında gerileyerek 43.5 milyar euro seviyesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Cirodaki düşüş oranı yılın ikinci yarısında yüzde 8.9 olarak açıklandı.

Grubun faaliyet kârı da geçen yıl -337 milyon euro (ciro içerisindeki payı yüzde -0.8) olarak paylaşıldı. Yılın ikinci yarısında 866 milyon euro (ciro içerisindeki payı yüzde 3.5) faaliyet kârı elde edildiği kaydedildi.

Fransız üreticiden yapılan açıklamada, 2019'daki 19 milyar euroya kıyasla -8,046 milyar euro net gelir (yılın ikinci yarısında -660 milyon euro) elde edildiği belirtildi.

GROUPE RENAULT KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon euro

2020

2019

Değişim

Grup cirosu

43.474

55.537

-12.063

Faaliyet kârı

Ciro içerisindeki %

-337

-%0,8

2.662

%4,8

-2.999

-5,6 puan

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri

-1.662

-557

-1.105

Faaliyet geliri

-1.999

2.105

-4.104

Finansal gelir

-482

-442

-40

İştirak şirketlerinin katkısı

-5.145

-190

-4.955

Şirket: NISSAN

-4.970

242

-5.212

Güncel ve ertelenmiş vergiler

-420

-1.454

1.034

Net gelir

-8.046

19

-8.065

Net gelir, Grubun payı

-8.008

-141

-7.867

Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı

-4.551

153

-4.704

ÇİP SORUNU 100 BİN ARACI TEHDİT EDİYOR

Öte yandan, otomotiv sektörünün tamamını etkileyen elektronik çip arzındaki düşüşten Renault'un da etkilendiği belirtilirken, grubun bu durumun üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiği vurgulandı.

Bu kapsamda arz kesintisinin yılın ikinci çeyreğinde zirve noktasına geleceği belirtildi. Yılın ikinci yarısında üretim kaybının telafi edileceğinin varsayıldığı son tahminlere göre, yıl boyunca 100 bin araçlık net risk oluştuğu öngörüsü de paylaşıldı.

'2021 ZORLU BİR YIL OLACAK'

Groupe Renault CEO'su Luca de Meo, konuyla ilgili olarak, "Covid-19 etkisinde geçen ilk yarının ardından grup, yılın ikinci yarısında performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bunda en önemli etken, tüm çalışanların yoğun çabası, sabit giderleri azaltma planımızı başarıyla hızlandırmamız ve fiyatlandırma politikasının iyileştirilmesi oldu. 'Renaulution' adlı stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz kârlılık ve nakit yaratmak. Sağlık krizi ve elektronik parça arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 zorlu bir yıl olacak. Bu zorluklarla hep birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini korumaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

TL'DE KAYNAKLI NEGATİF DÖVİZ KURU ETKİSİ

Grubun 2020 finansal sonuçlarında Arjantin Peso'su, Brezilya Real'i ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının yanı sıra belirli ölçüde Rus Ruble'si'nin -2.8 puanlık negatif döviz kuru etkisine yol açtığı da bildirildi.

Daha kararlı bir fiyat politikası ve devalüasyonları azaltmaya yönelik önlemlerin, 3.9 puan artış gösteren fiyat etkisi sağladığı açıklandı.

Açıklamada, "Türk Lirası'nın üretim giderleri üzerindeki olumlu etkisine karşın para birimleri, ana para birimlerimizdeki değer kaybı sonucu -428 milyon euro negatif etkiye maruz kaldı" denildi.

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