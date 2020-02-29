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Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklayacağını duyurdu.

Fransız üreticiden yapılan açıklamaya göre, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen elektrikli konsept modeli MORPHOZ'un dijital ilk gösterimini 2 Mart 2020'de saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Renault ürün gamının elektrifikasyonu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir üç modeli ile hız kazanıyor. Bu modellerin ise Clio, Captur ve Megane Estate (SW) olacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Renault'un ulaşılabilir bir yüzde 100 elektrikli otomobilinin dijital ilk gösterimini de 3 Mart 2020'de saat 10.15'te yapacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Alpine markasına ait bilgiler ise, markanın sosyal medya hesaplarından 3 Mart 2020'de saat 13.30'da paylaşılacak.