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HaberlerOtomobilRenault 3 model tanıtacak

İptal edilen fuar lansmanları dijitale taşıdı

Cenevre Otomobil Fuarı'nın son dakikada iptal edilmesi, otomotiv üreticilerini farklı çözümlere itti. Bunlardan Fransız üretici Renault, fuarda tanıtmaya hazırlandığı yeni modelleri için dijital platformlarda lansman gerçekleştireceğini duyurdu

Renault
HABERTURK.COM

Renault Grubu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından 2 ve 3 Mart tarihlerinde Renault, Dacia ve Alpine markalarına ait yenilikleri açıklayacağını duyurdu.

Fransız üreticiden yapılan açıklamaya göre, yarının mobilitesine dair marka vizyonunu simgeleyen elektrikli konsept modeli MORPHOZ'un dijital ilk gösterimini 2 Mart 2020'de saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Renault ürün gamının elektrifikasyonu, E-TECH adı verilen hibrid ve şarj edilebilir üç modeli ile hız kazanıyor. Bu modellerin ise Clio, Captur ve Megane Estate (SW) olacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Renault'un ulaşılabilir bir yüzde 100 elektrikli otomobilinin dijital ilk gösterimini de 3 Mart 2020'de saat 10.15'te yapacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Alpine markasına ait bilgiler ise, markanın sosyal medya hesaplarından 3 Mart 2020'de saat 13.30'da paylaşılacak.

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