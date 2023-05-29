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Haberler Otomobil Renault Austral Türkiye'de satışa sunuldu
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'Her 100 araçtan 40'ı 'spekülatif' satılıyor'

Renault, Türkiye'de en hızlı büyüyen otomobil segmenti olan C-SUV'da yeni oyuncusu Austral'i satışa sundu. Tek bir motor seçeneği ve tek bir donanım paketi ile ülkeye giriş yapan Austral, markanın hedeflerini yükseltmesine yol açtı. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Austral ile C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz. Bu zamana kadar suskunduk, ama artık gaza basıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna markalar bazında da pazar lideri olmak, ikinciliği kabul etmiyorum" dedi. Sektörde şuan var olan talebin sadece ihtiyacı yansıtmadığına da değinen Çağdaş, "Türkiye'de satılan her 100 aracın 40'ı spekülatif amaçlı satılıyor. Araç arzına yönelik yılın ikinci yarısı için beklentilerimiz daha olumlu, seçim sonrası gerçek talep ortaya çıkar" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Renault Austral Türkiye'de satışa sunuldu

Fransız otomotiv üreticisi Renault, C-segment SUV modeli Austral'i Türkiye'de satışa sundu. Kadjar'ın yerini dolduran otomobil, Türkiye'ye tek bir motor seçeneği ve tek bir donanım paketi ile giriş yaptı.

Techno Esprit Alpine isimli en üst donanım paketi ile bayilerde yerini alan Austral'in motor kaputunun altında, 1.3 litrelik 160 beygir güç üreten 12V mild hibrit benzinli motor görev yapıyor.

Austral'in yer aldığı C-SUV segmentinin büyüme hızına işaret eden MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye’de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye’de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Austral ile C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz. Bu zamana kadar suskunduk, ama artık gaza basıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna markalar bazında da pazar lideri olmak, ikinciliği kabul etmiyorum" dedi.

Yıl sonuna kadar 6 bin adet Austral getirmek istediklerini belirten Çağdaş, yoğun bir lansman dönemine girdiklerinden de bahsederek önümüzdeki dönemde Dacia Spring, Megane E-tech ve Elektrikli Express modellerini getireceklerini bildirdi.

'KREDİ KULLANABİLEN TÜKETİCİ SAYISI DÜŞTÜ'

Berk Çağdaş, sektör hakkında genel değerlendirmelerde de bulundu. Pazarda seçim sonrası taşların yerine oturacağını söyleyen Çağdaş, "Şuan var olan talep sadece ihtiyacı yansıtmıyor. Türkiye'de satılan her 100 aracın 40'ı spekülatif amaçlı satılıyor. Araç arzına yönelik yılın ikinci yarısı için beklentilerimiz daha olumlu, seçim sonrası gerçek talep ortaya çıkar" dedi.

Taşıt kredileri hakkında da konuşan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Artık başvuru yapan tüketicilerin yüzde 10’u kredi alabiliyor, eskiden bu oran yüzde 60'lardaydı. Finans kuruluşları karşılık ayırmak zorunda kaldıkları için taşıt kredisi vermekte imtina ediyorlar, dolayısıyla satışların tamamına yakını peşin olarak yapılıyor. Seçimden sonra umarız ki para politikası finansal gerçeklere uygun olarak tüketicinin finansmana erişimini rahatlatacak şekilde şekillenir" ifadelerini kullandı.

YENİ PLATFORM İLE GELDİ

Çağdaş'ın açıklamalarının ardından Austral'in detaylarına bakacak olursak, CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan Austral, tasarımı ile de markanın geleceğine ışık tutuyor.

Renault'un artık imzası haline gelen 'C' formlu ön farlara sahip Austral, arka far grubunda ise Koleos modelinin ışık çizgisini devam ettiriyor. Otomobil yerini aldığı Kadjar'a göre daha keskin hatları ile dikkat çekerken, boyutlarda yaşanan artışın etkisini de iç mekanında kullanıcıya hissettiriyor.

Uzunluğu 4.51 metre, genişliği 1.83 metre, yüksekliği ise 1.62 metre olarak açıklanan Austral, özellikle artan uzunluğunu kabin içinde gösteriyor.

Kızaklı arka koltuklara sahip Austral, koltukların 16 cm kadar kaydırılabilmesi sayesinde bagaj hacmi ve arka diz mesafesini artırmaya olanak tanıyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, koltuklar gerideyken bagaj hacmi 500 dm3 hacme sahip iken, koltuklar 16 cm ileri kaydırıldığında ise bagaj hacmi 575 dm3 yükseliyor. Otomobilde elektrikli bagaj kapağı bulunduğunu da söyleyelim.

JANTLARI DAHA KÜÇÜKMÜŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR

Otomobilin yeni platformu ise sürüşte kendini hissettiriyor. Gökçeada'da düzenlenen lansmanda yaklaşık 80 kilometre mesafede yaptığımız test sürüşünde, Austral'in Kadjar'a göre daha dinamik, fakat aynı zamanda daha konforlu bir sürüş hissiyatı yaşattığını deneyimledik.

Bunda, yeni şasinin daha hafif ve daha rijit olmasının payının bulunduğunu belirtmek gerek.

Üzerindeki 20 inch jantlara rağmen, yol bozukluklarını kabin içine sanki 16 inchlik jantlara sahipmiş gibi hissettiren Austral, yalıtım olarak da iyileştirildiğini 110 km/s hızdan sonra kabin içine almaya başladığı rüzgar sesi ile fark ettiriyor.

Yol sesi ise kabin içine daha yüksek hızlarda ulaşıyor.

TAM HIBRIT SEÇENEK DE GELECEK

Austral'da Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Motorun 160 beygir ve 270 Nm tork değeri Sport modunda kendini gösterirken, Eco modda aracın gaz tepkileri azalıyor ve yakıt tüketimi kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fakat buna rağmen aracın yakıt tüketim değerini belirli bir rakamın altına düşürmek çok kolay olmuyor.

Renault tarafından Austral'in fabrika yakıt tüketim değeri 100 km'de 6.3 litre olarak açıklanırken, bizim yaptığımız ölçüme göre ise eğer çok dikkatli olunursa 100 km'de 7.5 litre tüketim değerine ulaşılabiliyor. Eco modda ilerlerken bile gaz pedalına dikkat etmeden basılması halinde tüketim değeri kolayca 9 litrelere çıkabiliyor.

Bu noktada, Austral'in yılın ikinci çeyreğinde tam hibrit seçeneğinin geleceğini belirtmek gerek. 1.2 litre üç silindirli benzinli motor, 70 beygirlik elektrik motoru ve 400V bataryanın birlikteliğinden oluşan bu sistemin aracın yakıt tüketimini 3 litre kadar düşürdüğü belirtiliyor.

KABİN İÇİNDE 'PREMIUM' HAVASI

Austral'in kokpitinden de biraz bahsetmek gerek. Kadjar'a göre 'premium' esintilerin yer aldığı kabin içinde, daha kaliteli plastik malzemeler, alcantara kaplamalar ve krom parçaların birlikteliği ile kalite algısı artırılmış. Bu algıda bütünleşik bir görünüm sergileyen 12,3 inch dijital gösterge ekranı ve 9 inch bilgi-eğlence ekranının da katkısı bulunuyor.

Dokunmatik bilgi ekranında kısa yollar için fiziksel düğmelere yer verilmesi kullanım kolaylığı sağlarken, ses açma/kapama fonksiyonu için fiziksel düğmeye yer verilmemesi ise soru işareti yaratıyor. Grafikleri ve menü geçişlerinde sorun yaşanmayan ekranlarda, geri görüş kamerasının ekranın boyutuna göre daha küçük ölçülerde yansıtılması da bir başka eksiklik olarak not edilebilir.

Öte yandan, saklama alanı konusunda sınıfındaki bonkör modellerden biri olan Austral'da, orta konsolda kol dayamanın devamı olan bölümde 'el desteği' parçasına yer verilmesi ergonomik bir kolaylık sağlıyor. Aslında uçaklardaki gaz kolu gibi görünen bu parçanın bir işlevi bulunmuyor. Fakat, vites kolunun günümüz Mercedes modellerindeki gibi direksiyonun yanına alınması sebebiyle, sürücünün içgüdüsel bir ihtiyacını karşılıyor.

Austral'in fiyatına gelecek olursak, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla 1 Haziran’dan itibaren satın alınabilecek. Yakın bir geçmişe göre yüksek sayılabilecek bu fiyat, günümüzde ise segment ortalaması haline gelmiş durumda.

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