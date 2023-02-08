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Haberler Otomobil Renault-Nissan İttifakı'nda yeni dönem
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Renault-Nissan İttifakı'nda taraflar anlaşmaya vardı

Renault-Nissan İttifakı'nın merak edilen geleceği konusunda dikkat çeken bir adım atıldı. İki üretici, 1999'dan bu yana devam eden ittifaklarını yeniden yapılandırma kararı aldı. İki üreticinin arasındaki ittifak, ittifakın mimarı ve CEO'su Carlos Ghosn'un 2018'de tutuklanmasıyla sona erme noktasına gelmişti. Varılan anlaşma ile, Nissan, Renault'nun elektrikli araç birimi Ampere'de yüzde 15'e kadar hisse satın alacak. Anlaşma kapsamında, Renault, yüzde 28 hissesini bir Fransız tröstüne devrederek Nissan'daki hissesini yaklaşık yüzde 43'ten yüzde 15'e düşürecek

Renault-Nissan İttifakı'nda yeni dönem
Reuters / HABERTURK.COM

Japon otomobil üreticisi Nissan, Renault'nun elektrikli araç birimi Ampere'de yüzde 15'e kadar hisse satın alacağını duyurdu.

Aylarca süren görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, daha önce duyurulan Renault'nun Nissan'daki hissesinin düşürülerek iki tarafı daha eşit bir zemine oturtmayı kapsıyor.

İki şirketin ortaklığı, 1999'dan başlamıştı. Yapılan yeni anlaşma ise, söz konusu ortaklığı 15 yıl daha uzatmayı hedefliyor.

Nissan'ın yatırımının boyutu ve hatta Renault'nun amiral gemisi olan elektrikli araç birimine para koyma konusundaki kesin taahhüdü, şimdiye kadar belirsizdi.

Yeni anlaşma kapsamında, Renault, yüzde 28 hissesini bir Fransız tröstüne devrederek Nissan'daki hissesini yaklaşık yüzde 43'ten yüzde 15'e düşürecek.

Yapılan açıklamada, Fransız otomobil üreticisinin tröstte tutulan Nissan hisselerini satma esnekliğine sahip olacağı, ancak 'hisseleri önceden belirlenmiş belirli bir süre içinde satma zorunluluğu olmadığı' belirtildi.

Bu kapsamda, Renault'nun Nissan hisselerini düzenli bir şekilde satacağı, satış gerçekleştiğinde ise Nissan'ın ilk teklif hakkının olacağı kaydedildi.

Hali hazırda, Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan ise Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.

'STRATEJİK ÇEVİKLİK KAZANACAĞIZ'

Yapılan yeni anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Ampere'i Nissan'ın Avrupa'daki yeni iş fırsatlarına katılmasını sağlayan bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

Nissan COO'su Ashwani Gupta, anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, "Önceden ittifak daha çok sinerjiler ve küresel hacimler ile ilgiliydi. Önümüzdeki 15 yıl ise, hem birbirimiz hem de hissedarlarımız için nasıl bir numaralı değer yaratacağımız ile ilgili" görüşünü paylaştı.

Renault CEO'su Luca de Meo ise, "Yeni anlaşmanın, son birkaç yılda sahip olduğumuzdan çok daha iyi bir kurulum olduğunu düşünüyorum. Artık çok daha basit olan yeni bir yönetim planımız var, artık normal bir şirket gibi çalışabiliyoruz. Renault'dan bakıldığında, bu, var olan bağları ve sinerjileri bozmadan bazı stratejik çevikliği yeniden kazanmak anlamına geliyor" dedi.

PİYASA DEĞERİ BELLİ DEĞİL

De Meo, Ampere'in değerlemesi ile ilgili herhangi bir finansal ayrıntı açıklanmazken, buna piyasanın karar vereceğini söyledi. Kaynaklar, şirketin değerinin 10 milyar euroya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

İki üreticinin arasındaki ittifak, ittifakın mimarı ve CEO'su Carlos Ghosn'un 2018'de tutuklanmasıyla sona erme noktasına gelmişti.

Ghosn, Renault Başkan Yardımcısı görevindeyken, Fransız şirketi Nissan'a ortak yapmış ve Nissan'ı 2000'li yılların başında iflasın eşiğinden kurtarmıştı. Fakat, gelinen noktada, Nissan satış rakamı olarak Renault'un önünde yer alıyor.

YENİ STRATEJİYE GEÇİLDİ

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Mayıs 2020'de rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçtiğini duyurmuştu.

İttifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla "leader-follower" (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilirken, ittifak üyelerinin her birinin, güçlü olduğu bölgelerde öncülük ederek, ortakların rekabet gücünü artırmak için çalışacakları bildirilmişti.

Yeni plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi ittifak içinde lider konumda olacak.

Öte yandan, 2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken, Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine ise Renault'un liderlik edecek.

Model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülen yeni plan ile, ittifakın kurucusu ve eski CEO'su Carlos Ghosn'un Renault ile Nissan'ı birleştirme planından vazgeçilmişti.

GHOSN'DAN SONRA 2 CEO DEĞİŞTİRDİLER

1999 yılında Renault ile Nissan'ın ortaklık kurmasına öncülük eden Carlos Ghosn, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de Yönetim Kurulu başkanı oldu. Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve yeniden kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuşmuş oldu.

Ghosn, Nissan'daki görevlerine ek olarak 2005 yılında Renault'un CEO'su ve 2009 yılında da şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Fakat Ghosn'un yolsuzluk suçlamaları ile hem Renault hem de Nissan Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinden alınmasının ardından, her iki şirkette raylar bir türlü yerine oturmadı.

Nissan'da Ghosn'un yerine CEO olarak atanan Hiroto Saikawa'nın, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden haksız kazanç sağladığının ortaya çıkması ile Japon şirket yeni CEO'yu da istifaya sürüklemişti. Saikawa'nın ardından, şirketin bozulan imajını düzeltmesi adına üniversitede din bilimi eğitimi alan Makato Uchida yeni CEO olarak atandı.

Renault cephesinde ise, Ghosn'un eski sağ kolu olan Thierry Bollore yeni CEO olarak 2019 başında göreve başlamıştı. Fakat, Bollore'nin Nissan ile yapılan ittifakın geleceğini riske atacak adımlar atması gerekçesiyle Ekim ayında görevine son verilmişti.

Fransız şirketin finansal direktörü Clotilde Delbos bir süre boyunca geçici olarak CEO koltuğuna otururken, İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın eski CEO'su Luca de Meo Renault'un yeni CEO'su olarak Temmuz 2020'de göreve başladı. O dönem yapılan açıklamalarda, Luca de Meo'nun, geçmişteki Toyota tecrübesi sayesinde Japonlar ile iş ilişkisi kurmak adına Renault'a fayda sağlayacağı aktarılmıştı.

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