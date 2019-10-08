Japon otomotiv üreticisi Nissan, bir süredir boş kalan CEO koltuğuna yeni bir isim atadı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Başkan Yardımcısı Makoto Uchida, Nissan'ın yeni CEO'su oldu.

Nissan'da son bir yıldır yaşanan yolsuzluk sürecinin ardından Uchida'nın göreve gelmesi farklı bir anlam taşıyor. Öyle ki, titiz iş ahlakı ve maliyet kontrolünü konularına odaklanan bir isim olarak bilinen Uchida, 1991 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde yer alan Doshisha Üniversitesi'nden din bilimi bölümünden mezun oldu.

2003 yılında Nissan'a katılan Makoto Uchida, 2018 yılından bu yana şirketin Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Yönetim değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Yasushi Kimura, "Güçlü bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu kapsamda, herkesin birbirini desteklediği grup liderliğinin daha şeffaf bir model olduğuna inanıyoruz. Uchida'nın şirketteki birlik ruhunu güçlendireceğini ve Nissan'ı yeniden canlandıracağını umuyoruz" dedi.

Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi, aldığı karar ile beklentileri de boşa çıkarmış oldu.

Öyle ki, bir süredir markanın Çin operasyonun eski sorumlusu Jun Seki'nin yeni CEO olacağı konuşuluyordu.

Öte yandan, Mitsubishi'nin üst düzey yöneticilerinden Ashwani Gupta Nissan'ın yeni COO'su olurken, Jun Seki ise Gupta'nın yardımcılığına atandı.

ESKİ CEO'NUN DAVASI DEVAM EDİYOR

Nissan'da yaklaşık bir yıldır sular durulmuyor. 2018'in son aylarında şirketin eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Tokyo'da tutuklanması ile başlayan süreçte, Ghosn'dan sonra CEO olan Hiroto Saikawa'da geçtiğimiz ay görevinden istifa etmişti.

Carlos Ghosn'un şirket imkanlarını kendi çıkarına kullanmak ve görevini kendi çıkarlarına alet etmek gibi suçlamalar ile karşı karşıya kaldığı davam ederken, Saikawa ise hak etmediği ödemeler aldığını kabul etmesinin ardından istifa kararı almıştı.

Gelişmeler yaşanırken, Nissan'ın ittifak ortağı Renault ile arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti.

Bu kapsamda, Japon markanın yeni yönetimini Ghosn davası ile şirketin sarsılan imajını toparlama ve Renault ile devam eden ittifakın geleceğini sağlama alma gibi zor bir süreç bekliyor.