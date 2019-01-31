Kasım ayından bu yana Japonya'da tutuklu bulunan Renault-Nissan- Mitsubishi ittifakının eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, hakkındaki iddialar ve tutuklanması ile ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bir süredir Renault ve iki Japon ortağı arasındaki bağları güçlendirmek istediğini kaydederek, bu plana karşı çıkan Nissan yöneticilerinin kendisine ihanet ettiklerini ve komplo kurduklarını kaydetti.

'ÜÇ MARKAYI BİRLEŞTİRMEK İSTİYORDUK'

Carlos Ghosn, Renault, Nissan ve Mitsubishi birleştirme planından bahsederek, geçtiğimiz Eylül ayında Nissan Başkanı Hiroto Saikawa ile konunun tartışıldığını anlattı. Japon haber sitesi Nikkei'ye konuşan Ghosn, söz konusu görüşmeye Mitsubishi CEO'su Osamu Masuko'yu da çağırmak istediğini, fakat Saikawa'nın ikili görüşmede ısrarcı olduğunun altını çizdi.

Üç otomobil üreticisini aynı çatı altında birleştirmek istediğini kaydeden Ghson, "Bir holding altında 'özerklik' modelini hayata geçirmek üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Bu plan, ittifakın önceki yıllardaki yönetim biçimine de uygun olacaktı" dedi.

'BENDEN KURTULMAK İÇİN UYDURDULAR'

Carlos Ghosn, bu durumun kendi gücünü artıracağı endişesi ile Nissan yöneticilerini korkuttuğunu sözlerine ekledi. 19 yıllık yöneticiliğini 'diktatörlük' olarak nitelendirenlerin, kendisinden kurtulmak isteyenlerin 'uydurması' olduğunu kaydeden Ghosn, hakkındaki vergi kaçırma ve görevini kötüye kullanma iddialarını reddetti.

Ghosn, "Aldığım tüm ödemelerde ve verdiğim tüm kararlarda üst düzey dört Nissan yöneticinin de imzası var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Carlos Ghosn, gelirini milyonlarca dolar eksik beyan ettiği iddiasıyla 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklandı. Japon savcılar, 64 yaşındaki Ghosn'un 2010-2014 döneminde toplam geliri olan 88.6 milyon dolar yerine bu tutarın 44.2 milyon dolarlık kısmını beyan ettiğini ve eski CEO'nun ülkedeki vergi yasasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ghosn soruşturmasını yürüten Japon savcılar, CEO'yu kıskaca alabilmek için bir tür 'uzlaşma' yoluna gitti. Buna göre Haziran ayında başlayan soruşturma kapsamında bazı Nissan çalışanları Tokyo Savcılığı ile işbirliği yaptı. Gizlilik içinde yürütülen soruşturmada tepe yöneticiler hakkında bilgi sağlayan 'düşük profilli' şüphelilerin, soruşturmaya katkıları göz önüne alınarak davadan ceza indirimi alacakları kaydedildi.

Ghosn'un tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Nissan CEO'su Hiroto Saikawa da, "Ghosn'un elinde olması gerekenden fazla yetki bulunuyor. Yönetimde belirgin sıkıntılar bir süredir vardı. Carlos'un 2005 yılında hem Renault hem de Nissan'ın CEO'su olmasının etkilerini yeterince tartışmadık" demişti.

NISSAN'I İFLASTAN KURTARMIŞTI

1999 yılında Renault ile Nissan'ın ortaklık kurmasına öncülük eden Ghosn, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı oldu. Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve yeniden inşa ederek kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuşmuş oldu.

2005 yılında Renault'un başkanı olan Carlos Ghosn, 2016 yılında ise Mitsubishi ile ortaklık yapılmasında da öncü olmuştu. Ghosn, Aralık 2016'dan beri Mitsubishi Motors'un da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.