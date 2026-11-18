Geçtiğimiz haftalarda başka bir programlama dili olan PHP'de siber güvenlik açığı tespit eden teknoloji girişim şirketi Calif, bu kez de dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Java programlama dilinde ciddi güvenlik açığı tespit etti.

Apple ve Amazon gibi Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 90'ı ile birlikte birçok banka, hastane ve devlet kurumu tarafından kullanılan, dünyanın en büyük üçüncü programlama dili olan Java'daki açık duyurusu, geçtiğimiz günlerde yaşanan Microsoft kesintisi ve tüm ABD uçuşlarını durduran bir ağ arızası da dahil olmak üzere bir dizi ciddi teknolojik krizin ardından geldi.

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Apple ayrıca, dahili bir güncelleme nedeniyle birçok hizmetin tamamen kesintiye uğradığını bildirdi.

Aynı günlerde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Salı günü dahili iletişim sisteminin çevrimdışı kaldığını açıklamış fakat bunun 'planlı rutin bakım' nedeniyle olduğunu ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair 'hiçbir kanıt' olmadığını açıkladı. NSA de yaşanan kesintinin tespit edilen Java hatasıyla bağlantılı olup olmadığını belirtmedi.

AVRUPA'NIN ENERJİ DEVİNİ DE HEDEF ALDI

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da bazı bilişim teknolojileri sistemlerine yönelik bir siber saldırı tespit edildiğini bildirdi.

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Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Equinor'dan yapılan açıklamada, bazı bilişim sistemlerini hedef alan siber saldırının tespit edilmesinin ardından durumun ilgili makamlara iletildiği belirtildi.

Saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistem bütünlüğünü tam olarak yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynakların seferber edildiği aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının şirketin operasyonlarını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediği vurgulanarak, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

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YENİ AÇIĞIN ADI: JAVA4SHELL

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, OpenAI'ın geliştirdiği GPT-6 Cyber yapay zeka modeli kullanılarak Java'nın bellek yönetimiyle ilgili sistemlerinde "Java4Shell" adı verilen güvenlik açığının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu güvenlik açığının, siber saldırılarda Java sistemlerine uzaktan erişerek istenmeyen komutlar çalıştırılmasına imkan tanıyabileceği belirtildi.

Şirketin, açığın giderilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Five Eyes" istihbarat ittifakındaki ilgili kurumlar ve Google ile Microsoft gibi teknoloji şirketleriyle koordinasyon sağladığı aktarıldı.

Siber güvenlik uzmanı Dr. Pedram Hayati, bunun 'kritik finansal sistemleri, müşterileri ve kuruluşların verilerini tehlikeye atabilecek' ciddi bir güvenlik açığı olduğunu söyledi.

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"MODERN EKONOMİNİN ATAN KALBİ"

Calif'in kıdemli araştırmacısı Bruce Dang, Java'yı "modern ekonominin atan kalbi" olarak nitelendirerek güvenlik açığının neredeyse tüm büyük şirketleri etkileyebileceğini vurguladı.

Bankalar, hastaneler, havacılık sektörü, teknoloji şirketleri ve kamu kurumları tarafından yaygın olarak kullanılan Java programlama dili ve geliştirme platformu tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor.

Söz konusu 'saldırganın' OpenAI'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü ve henüz halka açık olmayan GPT-6 Cyber ​​modeli olduğu ifade edilirken, sorun giderilmezse, bilgisayar korsanlarının bu hatayı tespit edebileceğinden endişe ediliyor.

PHP İLE DÜNYA ALARMA GEÇMİŞTİ

Ekim ayında da dünya genelindeki internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP yazılım dilinde, yapay zeka desteğiyle iki kritik güvenlik açığı tespit edildiği açıklanmıştı.

FBI'dan yapılan uyarıda bu güvenlik açıklarının hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceği ifade edilmişti. Açıklamada güncelleme süresinde yazılımı kullanan web sitelerinin çevrimdışı hale getirilmesi tavsiyesi sonrası Finlandiya hükümetinin sitesi kısmi olarak kapatılırken, Japon Başbakanı Takaichi'den sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayacak Japon kullanıcıları uyarmıştı.

Türkiye'de ise Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik güvenlik açığına yönelik ulusal ölçekte uyarı yayımlanmış ve önleyici güvenlik çalışmaları devreye alınmıştı.