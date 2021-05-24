Dünyada ilk Türkiye'de satışa sunuldu 0:00 / 0:00

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un yeni modeli Taliant 25 Mayıs'ta Türkiye'de satışa sunuluyor. Markayı B-segment sedan sınıfında uzun yıllar boyunca temsil eden Symbol'u yerini alan Taliant, Joy ve Touch olmak üzere 2 farklı donanım seçeneği ile yollara çıkacak.

Yapılan açıklamada, Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant'ın, X-Tronic şanzıman ve LPG opsiyonu ile lansmana özel olarak 167 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alacağı kaydedildi.

Renault'tan yapılan açıklamada, "Taliant" isminin uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıttığı ve farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlamasının hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca, İngilizce'de yetenek anlamına gelen 'talent' kelimesine gönderme yapan Taliant'ın, yetenek ve başarıya da atıfta bulunduğu belirtildi.

'TÜRKİYE RENAULT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Taliant’ın ilk olarak Türkiye’de satışa sunulduğunu açıklayan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde" dedi.

Çağdaş, Taliant'ın perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacağını belirterek, "B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2.4 oranında pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

CLIO VE CAPTUR İLE PLATFORM KARDEŞİ

Taliant'ın dış tasarımında Renault'ın diğer modellerinde de görülen C şeklindeki ön ve arka farlar dikkat çekiyor. 4 bin 396 mm uzunluğa ve 2 bin 649 mm aks açıklığına ve toplam bin 501 mm yüksekliğe sahip otomobilin, ağırlığı ise bin 100 kg olarak açıklanıyor.

Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15” çelik, 16” çelik ve 16” alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte gelen Taliant, 8” dokunmatik multimedya ekranı, LPG tankı doluluk bilgisini sunan gösterge paneli, ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, 628 litrelik bagaj hacmi, USB ve Bluetooth bağlantısı, kablosuz Apple CarPlay gibi özellikler sunuyor.

Markanın Clio ve Captur modelleri gibi CMF-B platformu üzerinde yükselen Taliant'ta 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe motor 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.