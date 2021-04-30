Renault'tan Türkiye için önemli karar

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Renault Grubu’nun Renault, Dacia ve Lada markalarına ait otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarının önemli bir bölümü, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde yeni kurulan Satış Sonrası Mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek.

Verilen bilgiye göre, Renault Grubu, geliştirilecek otomobil aksesuarlarının satınalma ve iş geliştirme/pazarlama operasyonlarının bir kısmını da yine Türkiye’den yürütecek. Rekabetin yüksek olduğu otomotiv sektöründe grubun aldığı bu kararda Türkiye’nin güçlü ve rekabetçi mühendislik altyapısına duyulan güvenin etkili olduğu belirtildi.

FRANSA İLE İNOVASYON GELİŞTİRECEKLER

Renault Grubu’nun otomobil projeleri ile eş zamanlı olarak aksesuar geliştirme çalışmalarını da Türkiye’den yürütecek olan mühendislik ekibinin aynı zamanda, Fransa’daki Merkez Satış Sonrası Mühendislik ekibiyle beraber inovasyon çalışmalarına da imza atacağı kaydedildi.

Ekibin hedefleri arasında, yüksek teknoloji aksesuarlar alanında pazarın öncülerinden olan Uzak Doğulu firmalar ile Türk firmalar arasında olası iş birliği yapılarının kurulmasına ortam sağlamak olacak. Proje kapsamında, ağırlıklı Türkiye pazarı satış hacimleri çerçevesinde çalışan Türk aksesuar tedarikçilerine dünya pazarlarına ulaşma fırsatı da sunulacak.

'TÜRK TEDARİKÇİLER ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAK'

Renault Grubu Satış Sonrasından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, "Grubumuzun otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarını, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde kurulan Satış Sonrası Hizmetler ekibimizin Fransa’daki mühendislik ekipleriyle ortaklaşa geliştirecek olması Türkiye pazarına ve grubun en verimli tesislerinden Oyak Renault’ya olan güvenin bir göstergesidir. Yeni organizasyonumuzla global ölçekte aksesuar ürünleri satınalma operasyonları da artık büyümekte olan Türk satınalma ekibinin katkıları ile yönetilecek. Bu gelişme, otomobil ve aksesuar dünyasında çalışan Türk tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılmasında önemli bir fırsat olacaktır” dedi.