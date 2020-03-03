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Renault yeni hibrit teknolojisini tanıttı

Fransız üretici Renault, normal şartlarda Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni modellerini, etkinliğin koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesinden dijital platformlarda tanıtma yoluna gitti. Bu kapsamda ürün gamındaki modellerin hibrit versiyonlarını görücüye çıkaran Renault, 'E-Tech' adı verilen bir hibrit teknolojisi tanıttı. Bu teknolojiye yer verilen Clio 140 beygir, Captur 160 beygir ve Megane 160 beygir güç üretiyor. Ayrıca hibrit Captur ve Megane'in kablo ile şarj edilebilme özelliğine de sahip olduğu açıklanıyor. Bursa'daki Oyak fabrikasında üretilecek hibrit Clio'nun yıl içinde satışa çıkması bekleniyor

Renault
HABERTURK.COM

Renault Grubu, mevcut ürün portföyünün elektrikli versiyonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. 'E-Tech' adı verilen bir hibrit teknolojisi tanıtan Fransız üretici, bu kapsamda Clio'nun hibrit versiyonun yanı sıra Captur ve Megane'ın şarj edilebilir hibrit (Plug-in) versiyonlarını tanıttı.

İptal edilmeseydi Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı modelleri tanıtan Renault, Clio E-Tech 140 bg, Captur E-Tech Plug-in 160 bg ve Megane E-Tech Plug-in 160 bg modelleri ile birlikte ZOE, Twizy ve Kangoo Z.E. yüzde 100 elektrikli modellerinden oluşan elektrikli araç ürün gamını sahneye çıkardı. 

 

Yapılan açıklamaya göre, Clio E-Tech şehir içindeki kullanım süresinin yüzde 80’ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek benzinli bir motora kıyasla yüzde 40’a kadar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

 

Ayrıca, Captur E-Tech Plug-in ve Megane E-Tech Plug-in modellerinin, karma kullanımda (WLTP) 50 kilometreden 135 km/s hıza kadar ve şehir içi kullanımda 65 kilometreye kadar (WLTP şehir) yüzde 100 elektrikle kullanım imkanı sunduğu kaydedildi.

Renault'un 2022’ye kadar yüzde 100 elektrikli 8 model ve hibrit/şarj edilebilir hibrit 12 modeli ürün portföyüne ekleyeceği bildirildi.

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