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Renault Grubu, mevcut ürün portföyünün elektrikli versiyonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. 'E-Tech' adı verilen bir hibrit teknolojisi tanıtan Fransız üretici, bu kapsamda Clio'nun hibrit versiyonun yanı sıra Captur ve Megane'ın şarj edilebilir hibrit (Plug-in) versiyonlarını tanıttı.

İptal edilmeseydi Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı modelleri tanıtan Renault, Clio E-Tech 140 bg, Captur E-Tech Plug-in 160 bg ve Megane E-Tech Plug-in 160 bg modelleri ile birlikte ZOE, Twizy ve Kangoo Z.E. yüzde 100 elektrikli modellerinden oluşan elektrikli araç ürün gamını sahneye çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, Clio E-Tech şehir içindeki kullanım süresinin yüzde 80’ini tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek benzinli bir motora kıyasla yüzde 40’a kadar yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Ayrıca, Captur E-Tech Plug-in ve Megane E-Tech Plug-in modellerinin, karma kullanımda (WLTP) 50 kilometreden 135 km/s hıza kadar ve şehir içi kullanımda 65 kilometreye kadar (WLTP şehir) yüzde 100 elektrikle kullanım imkanı sunduğu kaydedildi.

Renault'un 2022’ye kadar yüzde 100 elektrikli 8 model ve hibrit/şarj edilebilir hibrit 12 modeli ürün portföyüne ekleyeceği bildirildi.