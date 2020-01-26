Bugün altın ne kadar?

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Son dönemde adı sıklıkla Japonya'daki ev hapsinden Lübnan'a kaçan eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn ile gündeme gelen Renault, en çok satılan modeli Clio'yu yeni nesli ile Türkiye'ye getirdi.

İlk tanıtıldığı 1990 yılından bu yana 15 milyon adetlik satış rakamına ulaşan otomobil, beşinci neslinde de bir önceki neslinde olduğu gibi yine Bursa'da üretilerek Şubat ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Fransız üreticinin B segmentte yer alan hatchback modeli Clio'nun Hatay'da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Clio ile ilgili gelecek hedeflerini ortaya koyarken, Türkiye otomotiv pazarı üzerine de önemli mesajlar verdi.

2019'da sektörün çeşitli zorluklar ile karşılaştığını kaydeden Çağdaş, 2020 yılında pazarda yeniden lider olmak için çalışacaklarını vurguladı.

Bu noktada bir parantez açarak, Renault'un 2019 yılında yaklaşık 14 yılın ardından Türkiye toplam otomotiv pazarındaki liderliğini kaybettiğini hatırlatalım.

Renault Mais Genel Müdürü'nün açıklamaları ile devam etmek gerekirse, pazar tahminlerini 550-600 bin adet aralığında açıklayan Berk Çağdaş, "Faizlerin düşmesi perakende tarafını canlandırıyor. Döviz kurlarında büyük dalgalanmalar olmaz ise, talep artar. 2018 yılından sonra pazarda ciddi ölçüde bir ertelenmiş talep var" dedi.

'FİLOLARA DAHA AZ SATACAĞIZ'

Filo araçlarının da değişim yaşının geldiğini söyleyen Çağdaş, "Filo pazarının yaşı 3.5-4 yıla çıktı. Dolayısı ile bu yıl filo tarafında bir yenilenme söz konusu" diye konuştu.

Öte yandan, Renault yetkilileri tarafından Clio'nun dördüncü neslinde filo satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 50 oranında olduğu bilgisi paylaşılırken, bu oranın nesil değişimi ile birlikte yüzde 30'a düşürüleceği kaydedildi.

Bu tabloyu bilinçli olarak değiştirmek istediklerini anlatan Berk Çağdaş, "Clio'nun filo payının düşürülmesindeki amaç imaj çalışması olarak değerlendirebilir. Yeni Clio'da perakende satışların ağırlığını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

DİZEL MOTORDA OTOMATİK ŞANZIMAN OLMAYACAK

Renault Mais Genel Müdürü'nün açıklamalarının ardından gelelim beşinci nesil Clio'ya.

CMF-B isimli yeni bir platform üzerinde geliştirilen yeni Clio, Türkiye’de dört benzinli ve iki dizel olmak üzere toplam 6 motor seçeneği ile satışa sunulacak.

1.0 litre 72 beygir, 1.0 litre 100 beygir ve 1.3 litre 130 beygir gücündeki motorlar benzinli üniteleri oluştururken, dizel tarafında ise 85 beygir ve 115 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor.

Dizel motor seçenekleri ve 1 litrelik 72 beygir gücündeki benzinli ünitede otomatik şanzıman sunulmuyorken, 1.0 litre TCE 100 beygirlik motor X-Tronic adı verilen CVT otomatik şanzıman ile, 1.3 litre TCE 130 beygirlik ünite ise EDC çift kavramalı motor ile satın alınabilecek.

Türkiye’de Joy, Touch ve Icon isimleri ile 3 farklı donanım paketi ile satışa çıkacak Clio, Icon pakete ek olarak RS Line donanımı ile de alınabilecek.

ASIL DEĞİŞİM İÇİNDE

Yeni Clio'nun yeniliklerine bakarsak, otomobilin dış tasarımında yerini aldığı modele göre büyük bir fark sunmak yerine, eski tasarımı çağa uygun bir biçimde yeniden yorumlamış gibi göründüğünü söyleyebiliriz.

Dış tasarımdaki en büyük değişimin ise Renault'un marka imzası haline gelen C formlu ön led farlar ile daha bol kullanılan krom çıtalar olduğu göze çarpıyor.

Fransız hatchbackin asıl değişimi ise, iç mekan ve sürüş özelliklerinde kendini gösteriyor. Öyle ki, Clio'nun özellikle iç mekanında sunduğu özelliklerin bir üst sınıfı aratmadığını söyleyebiliriz.

Bu gözlemimizde, kullanılan malzelemelerin, yalıtım özelliklerinin ambiyans aydınlatmalarının ve tasarım dilinin etkisinin büyük olduğunu belirtelim.

Öte yandan, Clio'nun üst versiyonlarında 9.3 inc boyutunda dikey tablet ekran orta konsolu domine ederken, diğer versiyonlarda ise yatay konumlandırılan 7 inc boyutundaki bir multimedya ekranı görev yapıyor.

Clio'da 'multisense' adı verilen sistem ile 3 farklı sürüş modu sunuluyor. Bunun yanı sıra, otomobilde auto-hold fonksiyonlu elektrikli park frenine yer verilmesi de B-segmentin standartlarını aşan bir durum olarak dikkat çekiyor!

Otomobilde yer alan kişiselleştirilebilir dijital gösterge tablosu, aktif acil fren destek sistemi, hız uyarılı trafik işaretleri tanıma sistemi, şerit takip sistemi ve park destek sistemi de Clio'nun nesil değişimi ile birlikte kazandığı diğer teknolojik yenilikleri oluşturuyor.

5'inci nesil Clio'nun, yerini aldığı modele göre 12 mm daha kısa olduğunu da bilmekte fayda var. Fakat, ölçülerdeki azalmaya rağmen yeni platform sayesinde aks aralığında büyük bir değişim yaşanmamış. Neticede, daha ince tasarlanan ön koltuklar sayesinde arka yolculara biraz daha iyi bir yaşam alanı bile sunulabilmiş.

Clio'daki tüm iyileştirmelere rağmen, hala sunroof ya da panaromik cam tavan donanımının sunulmamasını otomobil için eksi bir özellik olarak not aldık.

DEĞİŞİM KONFORA YARAMIŞ

Cilo'nun sürüş özelliklerinden bahsetmek gerekirse, otomobili Hatay yollarında yaklaşık 2 saat boyunca kullanma fırsatı bulduğumuz en baştan belirtelim.

Antakya'nın merkezinden, Suriye sınırının yanı başındaki ve Türkiye'nin en güneydeki ilçesi unvanına sahip Yayladağı'na kadar olan güzergahta kullandığımız Clio'da 3 silindirli 1 litrelik benzinli ünite görev yapıyordu.

CVT otomatik şanzıman ile 100 beygirlik gücünü ön tekerleklere aktaran bu motor, Clio'yu taşımakta herhangi bir zorluk yaşamıyor.

160 Nm tork değeri sağlayan güç ünitesi, dağ yollarında sollamalarda dahi zayıflık göstermiyor, sessiz çalışıyor ve gaz tepkilerine gecikmesiz tepkiler veriyor. Fakat bu motorda, her küçük hacimli ve yüksek beslemeli turbo benzinli ünite gibi sağ ayağınıza hakim olmazsanız ekonomik olma iddiasını yitiriyor.

Şehir içi koşullarda 100 kilometrede 7.5 litre yakıt tüketen bu ünite, yüksek hızlı ve seri kullanımlarda bu değeri 8.5 litre seviyesine çıkmasını engelleyemiyor.

Clio'nun direksiyon tepkilerinin elden geçirildiğini gözlemlediğimiz test sürüşünde, bağımsız arka süspansiyon bulunmamasına rağmen, otomobilin bozuk yol yüzeylerinde dahi markanın bir üst sınıfta yer alan modeli Megane'i aratmayan bir konfor sunduğuna da şahit olduk.

HIBRIT MOTOR İKİNCİ YARIDA SATIŞA ÇIKACAK

Renault yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Clio,Türkiye’de 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Fakat, Hem Renault hem de Türkiye otomotiv endüstrisi açışından Clio'nun asıl önemi yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak. Öyle ki, yılın ikinci yarısında satışa başlanacağı belirtilen hibrit versiyon, Oyak'ın Bursa'daki tesisinde üretilerek, Toyota'nın ardından Türkiye'de bir otomotiv üreticisinin fabrikasından çıkan ikinci hibrit motor olacak.

Henüz teknik özellikleri açıklanmayan bu motor hakkında elimizdeki tek bilgi ise, elektrik motoru ile birlikte görev yapacak içten yanmalı motorun 1.6 litrelik benzinli bir ünite olacağı yönünde.

Hatay'daki lansmanda bilgisine başvurduğumuz Renault yetkilileri, Oyak fabrikasındaki mühendislerin LPG ile çalışan bir motor üzerine de çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Ayrıca, yine Renault yetkililerinin verdiği bilgiye göre, önümüzdeki yıllarda Clio'da kullanılan parçaların yerli tedarikçilerden alınmaya başlanması ile otomobilin yerlilik oranında yaklaşık 15 puanlık artış yaşanacağını da öğrendik.