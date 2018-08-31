Renofa Yamaguchi - JEF United Chiba düellosu

Japonya J2 Lig maçında Renofa Yamaguchi ile JEF United Chiba, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Renofa Yamaguchi 44 puanla 10. sırada, JEF United Chiba 35 puanla 16. sırada bulunuyor. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 311. İddaa'da Renofa Yamaguchi kazanır 2.00, berabere biter 3.20, JEF United Chiba kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Renofa Yamaguchi son hafta oynanan Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.
JEF United Chiba ise Yokohama FC karşılaşmasında 2-1 kazandı.
Renofa Yamaguchi, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 20 gol yedi.
JEF United Chiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. JEF United Chiba, 19 gol atarken 33 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ