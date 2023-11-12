Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Asena'nın ölümünde korkunç iddia! - Haberler

        Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istemi!

        Mersin'de erkek arkadaşının döverek öldürdüğü Esra Asena Temir'in ölümünde korkunç bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianamenin hazırlandığı olayla ilgili konuşan ailenin avukatı, "Katile yardım ettiği ileri sürülen aile bireylerinin de yargılanması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Bangiz (28) hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, olayın ardından Temir'e yardım ettiği iddia edilen aile bireylerinin de yargılanması gerektiğini söyledi.

        Olay, 29 Haziran'da meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, sevgilisini dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        REKLAM

        HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

        Mustafa Bangiz ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Bangiz'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianamede, Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanamasını sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bangiz'in, Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        "AİLE BİREYLERİ DE YARGILANMALI"

        Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, iddianameye katılmadıklarını söyledi. Cinayetin planlı, tasarlanmış bir şekilde gerçekleştirdiğini savunan Söylemez, "Bu basit bir kadın cinayeti değil. Planlı, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. İddianamede aile bireyleri şüpheli olarak yer almamıştır. Buna katılmıyoruz. Aile bireylerinin de suça ortak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sanığın tek başına işleyeceği, sonrasında kaçabileceği bir cinayet değil. Yargılama süresince bunun üzerinde duracağız ve dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esra Asena Temir
        #son dakika
        #Mustafa Bangiz
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        2 çocuğun ölümünde 2.5 yıldır izin bekleniyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro