EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Hayata ve şiddete karşı mücadele veren tüm savaşçı kadınların günü kutlu olsun!