Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler?

Yasama süreçlerinin en önemli adımlarından biri olan Resmi Gazete, 3 Mayıs 2025 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 3 Mayıs Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...