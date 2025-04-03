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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 3 Nisan: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte 3 Nisan Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 3 Nisan Perşembe günü tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 3 Nisan 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:56 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:56
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        3 Nisan tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 3 Nisan 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

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        3 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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