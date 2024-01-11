Reyting sonuçları açıklandı! İşte 10 Ocak Çarşamba reyting birincisi olan yapım
Dün yani 10 Ocak Çarşamba günü ekranda birçok yapım yer aldı. Dizi, film ve televizyon programı seyirciyle buluşurken reyting için de bir rekabet vardı. Peki, dün AB ve Total reyting sonuçları ne oldu? 10 Ocak Çarşamba reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...
Reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba... Dün, gündüz ve gece kuşağında birçok yapım yer aldı. Dilek Taşı, Vizontele Tuuba, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu gibi yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, dün yani 10 Ocak 2024 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
10 OCAK ÇARŞAMBA 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Kuruluş Osman (ATV)
2- Esra Erol'da (ATV)
3- Survivor All Star (TV8)
4- Şahane Hayatım (FOX TV)
5- Kuruluş Osman Özet (ATV)
6- Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
7- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber (FOX TV)
8- Sandık Kokusu (SHOW TV)
9- Survivor All Star Özet (TV8)
10- SHOW Ana Haber (SHOW TV)
10 OCAK ÇARŞAMBA 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
1- Kuruluş Osman (ATV)
2- Şahane Hayatım (FOX TV)
3- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber (FOX TV)
4- Sandık Kokusu (SHOW TV)
5- Survivor All Star (TV8)
6- Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
7- Esra Erol'da (ATV)
8- Sandık Kokusu Özet (SHOW TV)
9- Şahane Hayatım Özet (FOX TV)
10- ATV Ana Haber (ATV)