Reyting sonuçları 12 Eylül 2025: Total, AB ve ABC sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 12 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC'de birinci olan yapım...
12 Eylül Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Yunanistan-Türkiye basketbol maçı sporseverlerle buluşurken TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Now TV’de İllegal Hayatlar filmi yayınlanırken, Star TV’de Sahipsizler ve ATV’de Gözleri Karadeniz dizilerinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Eylül 2025 reyting sonuçları ABC, AB ve Tota lsıralaması…
12 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
12 EYLÜL 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI