        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Ekim 2025: Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef… AB ve Total sıralaması ile en çok izlenen yapım belli oldu!

        Reyting sonuçları 26 Ekim 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total'de birinci olan yapım!

        Pazar günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 27.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:11
        1

        Her gün kanallarda birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?’’ sorularını yönelterek 27 Ekim 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        2

        26 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Ekim 2025 Pazar akşamı TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çarpıntı ve Now TV’de Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanırken Show TV’de yerli film Eyvah Eyvah 2 sinemaseverlerle buluştu.

        26 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        3

        26 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        Teşkilat – TRT 1

        Sahtekârlar – Now

        Teşkilat (Özet) – TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

        MasterChef Türkiye – TV8

        Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        Sahtekârlar (Özet) – Now

        Çarpıntı – Star TV

        MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

        Sıcak Gelişme – Kanal D

        4

        26 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Teşkilat – TRT 1

        Sahtekârlar – Now

        Teşkilat (Özet) – TRT 1

        Çarpıntı – Star TV

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

        MasterChef Türkiye – TV8

        Show Ana Haber – Show TV

        Sahtekârlar (Özet) – Now

        Gelin – Kanal 7

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
