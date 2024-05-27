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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Mayıs 2024: Pazar günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kirli Sepeti, Yargı, Survivor, Teşkilat

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 26 Mayıs Pazar günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım vardı. Peki, seyircilerin tercihi ne oldu, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 07:54
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        Dün akşam Kirli Sepeti, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star 2024 ve En Büyük Şaban gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Mayıs 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

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        26 MAYIS 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        26 MAYIS 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

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