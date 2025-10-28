Reyting sonuçları 27 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Güldür Güldür Show, Aynadaki Yabancı, Ben Onun Annesiyim yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 27 Ekim 2025 reyting sonuçları...
Dün yayınlanan programlar, diziler, filmler, haber bültenleri ve yarışmalar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ekim Pazartesi akşamı Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekrana geldi. Güldür Güldür Show programı ile Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi yayınlandı. Peki, 27 Ekim 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
27 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
27 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
27 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Cennetin Çocukları – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
27 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Cennetin Çocukları – TRT 1
Esra Erol'da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Haber Önü – Show TV